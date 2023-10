Veronica Peparini con il cuore spezzato: il triste annuncio coinvolge tutta la famiglia

Cuore letteralmente a pezzi per Veronica Peparini, una notizia che fa molto male, di sicuro nessuno se lo aspettava.

Veroni Peparini classe ’71 è una famosa coreografa e ballerina italiana. Per molti anni è stata in forza nel programma di Amici di Maria De Filippi, dove ha conosciuto anche quello che è il suo attuale compagno, Andreas Muller.

Un vero talento la nostra Veronica, che quest’anno purtroppo, non farà parte dei coach di Amici e mancherà molto al pubblico immensamente affezionato a lei, che si è sempre mostrata vera e sincera sia nei confronti degli alunni che del pubblico.

Il suo amore per la danza si lascia notare Din da quando era ancora una bambina. Inizia i suoi studi ad appena 11 anni nella scuola di Renato Greco, insieme anche al rinomato fratello Giuliano Peparini, coreografo di moltissime coreografie famose soprattutto nel mondo del teatro e autore di ambientazioni fuori dal comune. Insomma, il talento sembra proprio essere di famiglia.

Ma purtroppo Veronica, nelle scorse ore, ha dovuto affrontare una bruttissima notizia, che è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Ebbene, Veronica dovrà essere abbastanza forte da affrontare tutto questo, insieme al suo compagno.

Veronica e la notizia che le ha spezzato il cuore

Difficile conoscere persone che siano buone, ancora più difficile dimenticarle quando poi vanno via. Ma purtroppo questo lo sa bene Veronica Peparini che adesso avrà un angelo in più in cielo, ma un pezzo di cuore in meno vicino a lei.

Nelle scorse ore è venuto a mancare uno degli zii del suo compagno Andreas e la Peparini, che gli era molto legata, ha deciso di regalargli un ultimo saluto con un dolce post su Instagram, in cui esprime tutto l’affetto per questa persona.

Andreas sconvolto

Il grave lutto che ha colpito il ballerino Andreas Muller riguarda suo zio Salvatore che da molto tempo lottava contro una malattia debilitante, che alla fine ha vinto sulla sua voglia di vivere. Il ballerino si dice sconvolto dell’accaduto e anche lui saluta la persona cara con un post su Instagram.

“Hai mollato la presa, non ce l’hai più fatta a portare avanti questa battaglia contro un mostro schifoso che negli ultimi anni ti ha massacrato, fatto vivere l’inferno e che ha deciso di portarti via da noi troppo presto. Hai combattuto con forza e sempre con il sorriso, ma eri arrivato al limite delle tue possibilità lo so… nonostante ti avrei voluto qui ancora un po’” e poi conclude “Abbiamo bisogno di forza più che mai. Ti voglio bene zio Salvatore. Siamo a pezzi… Ma so che tu stai bene“.