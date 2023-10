Gigi D’Alessio, con chi è stato beccato: “è una mer…” | Vomito di insulti contro di lui

Gigi d’Alessio nella bufera dopo la foto pubblicata proprio con lui. Ecco di chi si tratta, i fan non hanno affatto apprezzato.

Gigi D’Alessio è un cantante napoletano molto amato non solo in Italia, ma anche in Europa e in alcuni paesi dell’America latina. le sue canzoni fanno innamorare e fanno ballare, con quel ritmo tipico del suo stile che si rivela veramente inconfondibile.

Classe ’67 il cantante ha iniziato la sua carriera molto giovane. Nella sua città è stato dichiarato ambasciatore della musica napoletana nel mondo, con ben 26 milioni di dischi venduti lungo tutta la sua carriera.

La sua passione per la musica, nasce quando Gigi era ancora molto giovane. Si iscrive al Conservatorio a soli 12 anni e studia pianoforte, uscendone diplomato a 21 anni. Solo 2 anni dopo dirige l’orchestra Scarlatti e dagli anni ’90 in poi, si affianca a moltissimo nomi altisonanti della musica napoletana tra ciò Mario Trevi, Mario Merola e anche Angela Luce.

Un curriculum che si arricchisce di anno in anno fino al 1992 quando pubblica il suo primo album. Da quel momento in avanti solo successi per Gigi che diventa anche un personaggio televisivo, grazie alla conduzione di alcuni concerti di capodanno, i suoi concerti in diretta TV e The Voice Senior.

Gigi d’Alessio fotografato proprio con lui

Fino a non molto tempo fa, a parlare di Gigi d’Alessio era la cronaca rosa, con tutto ciò che è stata la sua storia d’amore con Anna Tatangelo e il figlio avuto dalla sua nuova compagna, molto più giovane di lui. Adesso Gigi sta lasciando spazio a LDA, suo figlio, che si fatto conoscere tra i banchi del talent Amici di Maria De Filippi, ma intanto continua a far parlare di se.

Questa volta a far balzare i suoi fan sulla sedia ci ha pensato una foto del cantautore napoletano che in occasione di un evento a Bari, incontra proprio lui nel back stage, il cantante neomelodico Tommy Parisi.

Chi è Tommy Parisi

Per chi non lo conoscesse, Tommy Parisi è un bravissimo cantante neomelodico pugliese ma suo malgrado è anche il figlio del boss detenuto di Japigia Savinuccio Parisi. Questa parentela ha fatto infuriare alcuni fan.

I commenti alla foto in alcuni casi sono stati lapidari come “la mafia è una m***“, ma non sono in pochi a on fare di tutta l’erba un fascio ed auspicare una futura collaborazione musicale tra i due.