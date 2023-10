Famoso influencer morto a soli 40 anni: la disgrazia è arrivata come un pugno nello stomaco

Il giovane influencer è morto a soli 40 anni, nessuno si aspettava tutto questo, eppure il mondo del web si è svegliato con questa notizia.

Ad oggi potremmo chiamare gli influencer i Vip 2.0. Estremamente conosciuti soprattutto dai giovanissimi, ognuno di loro si mette in mostra sul web cercando di dare consigli su argomenti che conoscono bene.

Pubblicano post, reel, si fanno vedere mentre utilizzano un prodotto più che un altro, si fanno conoscere semplicemente perchè sono simpatici o hanno quel particolare modo di fare. Ogni loro singola pubblicazione gli permette di avere un certo guadagno a seconda del numero di follower, della risposta del pubblico e delle collaborazioni con vari marchi.

Ai giovani gli influencer piacciono veramente moltissimi, si rispecchiano in loro, vogliono emularli, vorrebbero diventare famosi come loro. Certo non sono poche le critiche smosse nei loro confronti da parte delle vecchie generazioni, rei di favorire una malsana idea di poter fare soldi facili, senza dover lavorare.

Ma questo è il mondo che avanza, questi sono i nuovi lavori di oggi e del futuro, forse non dureranno per sempre, ma al momento è proprio così. Forse bisogna vedere l’altra parte della medaglia, il gran lavoro che c’è dietro ad ogni pubblicazione e ad ogni contenuto.

Il mondo del web in lutto

Per chi li segue, ogni influencer diventa quasi come una persona familiare, i follower si affezionano all’influencer e non aspettano altro che le stories delle loro giornate. Quando queste non vengono preoccupate, sale la preoccupazione.

Ebbene, questa volta la preoccupazione era reale e si è conclusa nel peggiore dei modi. Il mondo del web ha dovuto fare i conti con un addio. Un saluto definitivo che arriva proprio come un pugno nello stomaco. È morto Lorenzo Della Femine, noto come TikToker con il nome di Mister Pella Pazzo.

Chi era e le motivazioni del decesso

40 anni, padre di 3 figli sembra che nell’ultimo periodo avesse avuto dei problemi di salute ed era stato ricoverato, era stata la moglie a farlo sapere. Sembrava stare meglio ed era tornato a casa, concedendosi anche un tiktok con i bambini. Poi l’annuncio della scomparsa per arresto cardiaco.

Originario di Napoli, Lorenzo aveva ben 500 mila follower sul suo profilo TikTik. I suoi contenuti al limite della provocazione con una vita fatta di lusso e macchine sportive. Un tenore di vita che cozzava con la notizia dello sfratto per abusivismo che in precedenza lo aveva colpito. Insomma nonostante tutto, un idolo dei più giovani, che commossi lo salutano.