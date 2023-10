“Mi buttano fuori”: prima allieva di Amici messa all’angolo e in lacrime | Per lei la speranza è finita

Amici, paura vera per una allieva messa in un angolo. ” Mi buttano fuori”, queste le sue tristi parole.

Amici, l’edizione 2023- 2024 è da poco iniziata ad andare in onda la domenica pomeriggio alle 14 su Canale 5 e già nascono le prime forti tensioni all’interno del programma e della casetta. Abbiamo iniziato a conoscere i nuovi allievi, sia per quanto concerne il canto sia la danza, ma niente è certo nella scuola più famosa d’Italia.

Ovviamente la strada da percorrere per tutti quanti è davvero molto lunga, non per nulla il cammino nel padre di tutti i talent è per loro appena iniziato. Tante saranno le uscite di scena, alcune delle quali talvolta inaspettate e viste pertanto come delle clamorose docce fredde, così come i nuovi arrivi.

Le sfide del resto sono sempre dietro l’angolo e pertanto bisogna proteggere con le unghie e con i denti il proprio posto nonché la propria maglia. Chiaramente il fatto di essere già stati scelti tra i tantissimi giovani che si sono presentati ai provini è un buon risultato ma tutto ciò non basta per arrivare alla tanto agognata fase serale.

Amici, “Mi buttano fuori”, la prima allieva messa all’angolo

E del resto, ed è davvero inutile negarlo o non sottolinearlo, è quella più seguita in assoluto non solo dal grande pubblico ma anche dagli addetti ai lavori. La finale poi è definibile come uno spettacolo nello spettacolo oltre che una splendida festa. Vincere è fantastico anche se non è detto che alzare la coppa la cielo corrisponda al fatto di diventare una star.

Del resto ci sono stati diversi secondi classificati come le divine Elodie e Annalisa che sono diventate delle vere icone senza vincere. Tuttavia ora c’è un’allieva che soffre e si dispera. Teme infatti di dover presto lasciare Amici che per lei rappresenta un grandissimo sogno. ” Mi buttano fuori”, così ha rivelato con il cuore spezzato in mille pezzi. Di chi stiamo parlando?

La cantante Sarah in lacrime

Si tratta della cantante Sarah. In poche parola la coach Anna Pettinelli, che è tornata ad Amici dopo un periodo di lontananza, vorrebbe mettere in sfida lei o Mida contro una nuova allieva di nome Alice. L’insegnante ha fatto sapere, senza tanti giri di parole, dopo averla ascoltata esibirsi con molta attenzione in studio, che le piace moltissimo.

A questo punto Sarah teme che la prescelta per la battaglia a suon di canzoni sia lei e che alla fine non riesca a vincere. Ergo, ha la netta idea che sarà lei a dover già uscire dalla scuola. I suoi colleghi, tra cui Nicholas, cercano di rassicurarla ma lei non riesce a trovare nelle loro parole la minima consolazione e via con le lacrime.