Gero, una ex tronista di UeD spiattella tutto: “Ci sentiamo e…” | Cosa c’è tra i due fuori dalle telecamere

Gero, guai per il bel cavaliere. Una ex tronista ha spifferato tutto quanto. Si sentono al telefono. Il racconto dei fatti.

A Uomini e Donne, si sa, i colpi di scena, gli arrivi e le partenze, sono praticamente all’ordine del giorno. Ora tra i cavalieri più richiesti all’interno del mitico e amatissimo Trono Over c’è l’affascinante Gero che sta infrangendo non pochi cuori sia dentro sia fuori lo studio. Il cavaliere ha fatto capolino alla Corte di Maria De Filippi da pochissimo nel corso di questa stagione ma ha già lasciato il segno.

Tra l’altro lo ha fatto quando si è sancito pure un grande ritorno. Parliamo di quello del contestato quanto amato Armando Incarnato. In estate il cavaliere era stato duramente colpito sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Alla fine lui, profondamente stanco degli attacchi e della fake news sul suo conto, è partito al contrattacco.

Fatto sta che negli scorsi giorni sui Social dove le varie puntate del dating show di Canale 5 sono molto commentate, della grandissima somiglianza a livello fisico tra lui e il nuovo arrivato. Tuttavia Gero è già stato sulla cresta dell’onda in passato sempre all’interno del programma per via di una sua conoscenza con una bellissima ragazza.

Gero, ex tronista di Uomini e Donne spiattella tutto

Lei allora sedeva sul trono e alla fine tra di loro non nacque una storia. La notizia però alquanto succulenta risiede nel fatto che a quanto pare, a distanza di anni, i due si siano risentiti. E ciò ha sconvolto i cuori di tanti telespettatori che si stanno iniziando a chiedere se lui sia davvero interessato alle dame che sta conoscendo ora o no.

Sta forse giocando con loro quando ha nel cuore l’ex tronista? Sta di fatto che mentre lui ha archiviato Cristina per conoscere meglio Angelica, il chiacchiericcio sulla sua persona aumenta e pure a dismisura. E ciò capita dopo che l’ex star di Uomini e Donne ha aperto il rubinetto a Lollo Magazine.

Samantha Curcio a ruota libera

Stiamo parlando di Samantha Curcio. La ragazza è tornata a parlare del loro passato per poi rivelare del loro legame attuale. Queste le sue esatte parole: “La mia uscita con Gero fu semplice e spontanea, credo che avessimo molte cose in comune ma lui non era affatto pronto. Continuo a credere che non sia il contesto adatto alla sua persona“.

E oggi come sono messi? “Ad oggi siamo amici e ogni tanto ci sentiamo, anche per via di alcuni amici in comune”, ha aggiunto poco dopo l’ex tronista curvy. Ora Samantha sogna di ritornare in Televisione, magari alla Corte di Carlo Conti a Tale & Quale Show, visto che ama molto cantare. Non direbbe nemmeno di no al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi.