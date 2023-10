Pier Silvio Berlusconi, nella sua mente c’è solo la bellissima mora: ora Silvia ha una rivale

Pier Silvio Berlusconi, ormai nella sua mente c’è solo lei. Una mora mozzafiato. Silvia ha una rivale.

Si mette male, secondo molti, per la splendida Silvia Toffanin. Ora l’amatissima conduttrice veneta, tornata saldamente al timone del suo seguitissimo rotocalco Verissimo da diverse settimane, ha una bella gatta da pelare. Difatti pare che il suo storico compagno, ovvero l’affascinante Pier Silvio Berlusconi, abbia in mente una mora mozzafiato.

Di certo gli ultimi mesi sono stati particolarmente frenetici per l’AD delle Reti Mediaset. La dipartita dell’adorato papà Silvio gli ha spezzato il cuore in mille pezzi ma, nonostante ciò, essendo lui un uomo molto forte e responsabile, si è ben presto asciugato le copiose lacrime. Ha parlato a cuore aperto ai suoi dipendenti e si è rimesso a lavorare a spron battuto.

Ha compiuto indubbiamente tantissimi cambiamenti che in alcuni casi possono pure essere visti come autentiche rivoluzioni. Via Barbara D’Urso dal suo Pomeriggio Cinque a partire già da settembre e sì a Myrta Merlino che per condurlo ha lasciato La7. Altro grande acchiappo è stato quello di Bianca Berlinguer.

Pier Silvio Berlusconi, ha in mente la bella mora

Indubbiamente l’addio, anche se lei ha parlato per la verità di un semplice arrivederci, di Belen Rodriguez, che da tempo è considerata una vera e propria diva nel nostro Paese, ha sconvolto i più. Tuttavia era già da tempo che si sussurrava il fatto che lei potesse essere fuori da svariate conduzioni. E il suo saluto a Le Iene nell’ultima puntata di stagione doveva essere visto come premonizione.

E ha sempre condotto quel programma la bellissima Ilary Blasi. La showgirl romana, grandissima amica tra l’altro della Toffanin fin da quando sono ragazzine, è pure lei a essere in pericolo a Mediaset lavorativamente parlando. Lei ha difatti svelato a Valerio Staffelli, quando le ha consegnato il nuovo tapiro, di non avere un contratto. E intanto l’AD ha messo gli occhi su una mora mozzafiato.

Veronica Gentili, fortemente voluta dall’ AD

Sì, ma il suo è, e lo diciamo molto chiaramente, un interesse meramente professionale. La donna in questione è una grandissima professionista. Stiamo parlando di Veronica Gentili che ha preso il posto di Belen a Le Iene. E la giornalista e conduttrice, che per tanti anni ci ha fatto compagnia su Rete 4, si è detta felice di questa sua nuova esperienza televisiva.

Nel corso di un’intervista da poco concessa al Corriere della Sera ha rivelato che è stato lo stesso Pier Silvio a volerla in quel ruolo. Ovviamente ciò è stato visto come un gesto che denota un grandissima stima nei suoi confronti. Che ne penserà a questo punto la Rodriguez di queste parole? Vorrà forse lanciare sui Social qualche velata frecciatina alla bella Veronica?