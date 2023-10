Carlo Conti, l’annuncio delle ultime ore fa impazzire tutti: è un altro sogno ad occhi aperti dopo la nascita del figlio

Carlo Conti, l’annuncio pazzesco del conduttore toscano che fa saltare di gioia. Il racconto dei fatti.

Se guardiamo all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini e soprattutto all’interno dei suoi fitti palinsesti tra i conduttori di maggior punta non possiamo che annoverare lo strepitoso Carlo Conti. Diciamo che, proprio come il collega Amadeus. come un novello Re Mida, qualsiasi cosa tocchi diventi oro.

Potremmo dire che qualsiasi programma conduca diventi tale. E ciò capita indubbiamente perché lui è un immenso professionista con tanti anni di onorata gavetta alle spalle, fatta anche di anni di tanta Radio che rimane sempre e comunque il suo primo amore. Dotato di una parlantina sciolta, ha classe e la battuta sempre pronta.

Dopo averci fatto ballare insieme alla collega e grande amica Vanessa Incontrada con i Tim Music Awards, rieccolo saldamente al comando di una nuova e incredibile stagione di Tale & Quale Show. Anche quest’anno il programma è seguitissimo pure in replica. Inoltre le clip della varie esibizioni sono sovente riprese in Rete dove diventano ben presto virali.

Carlo Conti, il lieto annuncio delle ultime ore

Certamente nel corso del 2024, poco dopo il Festival di Sanremo, che vedrà impegnato per l’ultima e quinta volta consecutiva il buon Sebastiani nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico, possiamo pure ammirare la versione amatoriale dello show chiamata Tali & Quali. E anche qui ritroveremo ovviamente la famosa e agguerrita giuria.

Ora però l’abbronzatissimo conduttore fiorentino, ha fatto un nuovo e assai lieto annuncio ai suoi numerosi estimatori. Difatti altre sfide lavorative lo stanno per attendere al varco. Lui è al settimo cielo e lo è sempre più da quando ha realizzato il suo più grande sogno di diventare papà.

La dichiarazione che scalda i cuori

In poche parole Carlo a stretto girò condurrà tre pomeriggi speciali dedicati allo Zecchino D’Oro. E nel parlare di questa sua conduzione, come si legge sul Messaggero, ha anche rilasciato altre rivelazione che scaldano decisamente i cuori. E riguardano il famoso Festival della Canzone Italiana. Lui, in poche parole, non ha negato di potersene occupare nuovamente in futuro anche come direttore artistico.

” Ne ho fatti tre di successo. Ogni tanto ciclicamente viene fuori il mio nome. Bisogna vedere se fra uno, due, dieci anni dovessero propormelo, bisogna vedere se io in quel momento avrò le energie, la forza, ma soprattutto l’orecchio moderno per scegliere le canzoni”, ha svelato il conduttore. E intanto i suoi fan sognano ad occhi aperti.