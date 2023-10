In questa foto si nasconde una delle più belle d’Italia: se la riconosci la primo colpo d’occhio sei un fenomeno

Qui si nasconde una donna tra le più belle del nostro Paese. Difficile però da sgamare.

Potremmo dire che siamo innanzi a un piccolo test. Del resto da tempo vanno decisamente di Moda ovunque. Sui Social che sono diventati sempre più una grande vetrina per tutti quanti, ne troviamo tantissimi assolutamente free. E alcuni utenti poi condividono con gli altri i risultati ottenuti.

Qui vediamo in una foto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord di gruppo tante ragazzine e numerosi ragazzini in compagnia di una persona adulta che è la loro insegnante. Si tratta di uno scatto che appartiene al periodo scolastico e che fa parte del classico album cartaceo che tutti noi, o quasi, conserviamo gelosamente nelle nostre case

Tanti durante la prima pandemia e i numerosi lockdown che si sono succeduti, molte persone, non sapendo cosa fare e come trascorrere il tempo, si sono date alle pulizie e nello sistemare cantine, garage e soffitte hanno scovato dei veri tesori in tale direzione. E parliamo anche di vip sia italiani si di stampo internazionale.

Una foto amarcord di gruppo dove si nasconde la più bella della TV

E così hanno pensato bene di condividere alcuni scatti trovati con i loro numerosi estimatori sui Social. Tuttavia poi tale abitudine è proseguita anche quando si è tornati alla normalità, E in molti oggi la mettono in atto, anche con una certa disinvoltura per la verità, soprattutto in occasione di eventi speciali come il proprio compleanno.

In questo caso la donna, che è tuttora una delle più belle in assoluto del nostro Paese, nonché una showgirl molto amata e una super tifosa della Juventus, l’ha condivisa sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram in occasione dell’inizio dell’anno scolastico che quando lei era ragazzina vedeva il suo fischio d’inizio solo il 1 ottobre. Avete capito di chi stiamo parlando?

Alba Parietti, divina oggi come ieri

Di lei, della divina Alba Parietti che negli scorsi mesi ci ha fatto emozionare e divertire con la prima stagione di Non Sono Una Signora che ha sancito il suo grande ritorno alla conduzione di uno show in prime time su Rai 2. Dopo il clamoroso successo riscontrato, si sta pensando a un degno bis.

Di recente l’artista ci ha regalato un intenso duetto canoro con l’adorato figlio Francesco Oppini nel salotto di Pierluigi Diaco Bella Ma. Il video, prontamente condiviso sui Social, dove tra l’altro lei è molto attiva, è diventato in men che non si dica virale. Inoltre ha potuto contare su un tripudio di cuoricini rossi palpitanti.