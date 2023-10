UeD, proposta di matrimonio inattesa: è boom di commenti | Sembra la scena di un film

UeD, proposta di matrimonio, giunta all’improvviso. Tutto è accaduto come in una commedia romantica. Il Web festeggia.

Il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiana ha fatto ancora una volta centro. La nuova stagione ha avuto il suo fischio d’inizio lo scorso 11 settembre 2023 sebbene le registrazioni siano iniziate poco dopo il 20 agosto. E fin da subito i telespettatori sono stati numerosissimi.

Non per nulla il programma, condotto e ideato dalla strepitoso Maria De Filippi, ha stracciato a livello di share La Volta Buona che ha sancito il grande ritorno in Rai di Caterina Balivo. Grandissimo protagonista pure quest’anno è il Trono Over che ad quando ha fatto capolino in studio, ormai molti anni fa, ha fatto centro.

Tante sono le coppie che si sono formate tra dame e cavalieri e per alcune di loro, una volta che sono uscite dalla trasmissione, c’è stato il romantico happy end con tanto di matrimonio. Ora si sognano i fiori d’arancio per la splendida Ida Platano e il suo Alessandro Vicinanza, dopo che per tutta estate ci hanno fatto sognare con le loro vacanze ricche d’amore in giro per il mondo.

UeD, proposta di matrimonio inattesa

Fatto sta che a quanto pare ciò, dopo la loro recente ospitata in studio, sembra ancora molto lontano dal momento che lui tenda a vivere alla giornata il loro sentimento, senza volere ora come ora fare progetti a lungo termine. Tuttavia sono anche tantissime le coppie che si sono formate all’interno del Trono Classico e che ancora oggi, a distanza di anni, sono unitissime.

E ora è arrivato l’annuncio, decisamente lieto quanto inaspettato, che parla di proposta di matrimonio accettata. Tra l’altro è avvenuta in una maniera non solo super dolce e romantica ma persino a tratti cinematografica. Non per nulla sembrava essere in quel momento dentro a un bel film. O meglio, a una commedia d’amore. E chi la sta vivendo ora sulla sua pelle?

Sara Affi, profumi d’arancio per l’ex tronista

Parliamo della bellissima ex tronista Sara Affi che ha ricevuto la richiesta della sua mano da parte del suo compagno, nonché padre del suo bimbo, il calciatore Francesco Fedato, a cena. I due si trovavano in un elegante ristorante quando lui si è alzato dalla seggiola. L’ha raggiunta, si è messo in ginocchio e le ha fatto la proposta, con tanto di anello.

Il video, prontamente condiviso dalla ragazza sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. ha fatto in men che non si dica incetta non solo di tantissimi cuoricini rossi palpitanti ma pure di tenerissimi commenti. E c’è anche chi, nel porgere i suoi più sentiti auguri alla coppia, ha notato un pancino sospetto. Si sta dunque per allargare la famiglia?