“Io mi sparo se…”: Mara Venier gelata | Il raptus dell’ospite pietrifica tutto lo studio

Paura in studio per la splendida Mara Venier. ” Io mi sparo se…”, la dichiarazione dell’ospite che sconvolge tutti quanti.

Ha dichiarato che quella che vediamo in onda su Rai1 da una quindicina di giorni circa sarà l’ultima edizione da lei condotta di Domenica In. Lo ha detto in conferenza stampa e nel corso di varie interviste a cuore aperto. Tuttavia, come hanno sottolineato in tantissimi in Rete, tale dichiarazione la rilascia da molti anni a questa parte per poi smentendola tornando nuovamente al timore del suo contenitore.

Del resto lei lo ama tantissimo e il pubblico italiano la adora. E pensarlo senza di lei sarebbe di fatto molto difficile. Si è iniziato comunque a sussurrare che dal prossimo anno, qualora lei lo lasciasse seriamente, potrebbe arrivare niente di meno che la divina Barbara D’Urso che tra l’altro lei ha pure invitato come ospite nel suo salotto.

Un salotto dove lei da anni invita tantissimi ospiti per realizzare con loro incredibili interviste a cuore aperto. Tramite esse si scoprono episodi inediti, ci si diverte e ci si commuove fino alle lacrime. E ciò capita anche lei stessa che non si fa alcun problema a farsi vedere piangente dai suoi tanti estimatori.

” Io mi sparo se”, Mara Venir gelata dall’ospite

Tante sono poi le gag, così come le gaffes per la verità, che possiamo notare anche perché Domenica In è in diretta. Mara non si risparmia mai e con la sua semplicità e grande simpatia sa sempre come sollevare le sorti. Tuttavia ora pure lei è rimasta sconvolta dalla trovata di un suo intervistato. Gelata proprio. La frase tra l’altro si è sentita bella e chiara.

” Io mi sparo se…”, queste le parole del suo ospite che è decisamente super famoso e un uomo fuori dagli schemi e che ama stupire anche solo con le parole. Di recente lo abbiamo ammirato anche in un altro seguitissimo programma della Rai dove ha concesso un’intervista fiume, parlando della sua esperienza in carcere, delle sue ex e della sua vita in generale. Avete capito di chi stiamo parlando?

Fabrizio Corona e la sua forte dichiarazione

Di Fabrizio Corona che dopo la sua ospitata a Belve, dalla magnifica Francesca Fagnani, ha accettato anche il gentile invito di Zia Mara. E qui, oltre a parlare di Belen, ha lanciato una frecciatina a un grande artista, ma andiamo con ordine. Nel raccontare la sua nuova vita fuori dal carcere, ha ammesso di invidiare come quest’ultimo sia riuscito a lasciarsi alle spalle la sua esistenza turbolenta.

E lo ha fatto concentrandosi non solo sul lavoro ma soprattutto sulla sua famiglia. In molti hanno capito, più parlava, che si riferisse niente meno che al mitico Rosario Fiorello, che a quanto pare gli avrebbe mandato un messaggio dopo averlo visto a Belve. Fatto sta che Corona ha dichiarato: ” Ho pensato che se facessi la sua vita da ca**o mi sparerei“. E ciò ha lasciato sconvolto la meravigliosa Mara.