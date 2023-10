Gf, Lorenzo umilia e disintegra Giuseppe con 3 parole | Il commento: “Che schifo di persona”

GF, momenti di tensione nella Casa. Lorenzo in un istante disintegra Giuseppe. “Che schifo di persona”, il commento che colpisce dritto al cuore.

Il Grande Fratello è iniziato da quasi un mese e le prime discrepanze, nonché vive antipatie, pullulano come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia scrosciante. Se inizialmente tutti sembravano amici di tutti ora la situazione è nettamente cambiata. Si inizia a spettegolare e a parlare male dietro alle spalle.

Del resto la lunga convivenza con persone fino a poco fa sconosciute e senza avere un granché da fare porta anche a tutto ciò. Il punto è che praticamente ogni istante viene vissuto sotto l’occhio vigile delle telecamere. E così la persona fonte di una chiacchiera, se gli autori lo ritengono opportuno, può scoprire cosa si dice di lui/lei alle sue spalle dopo la visione di uno o più video.

Solitamente ciò accade nelle puntate del serale che ora come ora vanno in onda il lunedì e il giovedì sera in prime time su Canale 5. E ora nel mirino del chiacchiericcio c’è Giuseppe Garibaldi. Parliamo del simpatico bidello precario calabrese che ha lasciato la sua amatissima terra per tentare fortuna lavorativamente parlando a Nord d’Italia.

GF, Lorenzo ha disintegrato Giuseppe Garibaldi

L’inquilino, perché è così che si chiamano da quest’anno i partecipanti, è entrato nel corso della prima puntata. Inizialmente l’ha seguita seduto in mezzo al pubblico e poi è entrato nella Casa Più Spiata D’Italia insieme alla biondissima Anita. Fatto sta che lui non si è preso una cotta per lei ma per un’altra bellissima.

Stiamo ovviamente parlando di Samira Lui che però è fidanzatissima e che per lui, a quanto pare, prova solo molto affetto e sincera amicizia. Tutti quanti hanno notato invece l’interesse di Garibaldi per lei. E ora il ragazzo è stato preso di mira da Lorenzo mentre chiacchierava con altri inquilini. Diciamo pure che lo ha praticamente “disintegrato”.

“Che schifo di persona”, il commento sui Social

“Che schifo di persona”, si legge infatti in un assai colorito commento. In poche parole ciò che non è piaciuto del calzolaio è che faccia tanto l’amico di Garibaldi e poi gli parla mala dietro. In sostanza, come hanno sottolineato altri utenti, ciò che ha confessato era qualcosa di molto intimo che l’altro gli aveva detto in quanto lo riteneva amico. E di certo scoprire come poi lui si è comportato lo farà rimanere male.

” Nel suo paese non ha mai fatto esperienze, è stato 27 anni lì senza fare esperienze”, questo il succo del suo discorso al quale ha assistito anche la stessa Samira visibilmente imbarazzata. A quanto pare con queste dichiarazioni Lorenzo ha creato un bel po’ di Caos in Rete. E c’è chi tra i commenti lo etichetta come “montato”. Ora si attende un suo confronto con Garibaldi.