Stash, purtroppo la brutta notizia: tutto è andato in malora | Finale inaspettato

Tutto in malora, per Stash il finale non è stato buono come in molti pensavano. Ecco cosa è successo al cantante.

Stash è il frontman di uno dei gruppi musicali che negli ultimi anni hanno ottenuto maggior riconoscimento da parte del pubblico. Leader dei The Kolors, il cantante napoletano si è fatto conoscere partecipando insieme alla sua band al reality show Amici di Maria De Filippi.

Dalla loro partecipazione al talent show sono passati diversi anni e tra i banchi di scuola la band aveva ottenuto già molti successo. Erano giovani e belli, oltre che molto bravi. Cantavano e cantano ancora, canzoni completamente scritte da loro.

In grado di cantare sia in italiano che in inglese, hanno lanciato una serie di hit soprattutto estive, non ultima la loro Italodisco, che fa ballare ancora tutti con il loro sound veramente inconfondibile e che strizza l’occhio alle nuove e alle vecchie generazioni.

Numerosi i riconoscimenti a livello lavorativo, con il loro singolo disco di platino, ma Stash può ritenersi molto soddisfatto anche a livello personale, grazie alla sua bellissima compagna e i due bambini che insieme hanno avuto.

Stash, ha rovinato tutto

Stash e i The Kolors sanno che devono tutto al loro pubblico e proprio per ringraziarlo hanno deciso di organizzare un tour completamente gratuito. Un omaggio che la band fa ai suoi sostenitori che in questi anni hanno sempre fatto sentire loro, un grande appoggio e moltissimo affetto.

Ma una delle date di quello che è diventato ormai, un attesissimo appuntamento estivo, in molte città italiane. La tappa incriminata sarebbe quella presso il comune di Marino che è stata annullata. Ma cosa è successo?

Un tour dedicato ai fan

La tappa di Marino del Tour dei The Kolors. L’azienda addetta all’organizzazione degli eventi ha emesso un comunicato ufficiale. “Nonostante la volontà dell’artista a parteciparvi, l’agenzia ColorSound si trova costretta a cancellare il concerto dei The Kolors previsto per il 2 di ottobre allo stadio di Marino (RM) a causa di importanti inadempienze da parte degli organizzatori relative alla vendita assolutamente non autorizzata di prevendite dei biglietti. Il concerto in questione rientra nel Summer Tour 2023, tour che la band ha deciso di fare in forma assolutamente gratuita come regalo ai fan durante il periodo promozionale di Italodisco. Ci scusiamo con i fan e speriamo di suonare gratis per Marino il più presto possibile”.

Istantanea la risposta del Comune di Marino, che parla di un fraintendimento “Si tratta sicuramente di un malinteso che auspico si possa risolvere quanto prima per confermare la presenza di questi grandi artisti che tutti i fan aspettano con ansia“.