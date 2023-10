Roberta Di Padua spara a zero su Riccardo: “lo faceva con me mentre frequentava altre dame”

Roberta di Padua non nasconde più la verità e si scaglia contro Riccardo Guarnieri, ecco cosa ha rivelato sul cavaliere.

Uomini e Donne è il dating show più famoso della TV italiana. La sua ideatrice, Maria De Filippi, ha pensato il programma per permette a tutti di trovare il proprio principe azzurro o la propria Cenerentola.

Moltissime le personalità che nel tempo si sono viste negli studi del programma. Altrettante le coppie che si sono formate, alcune molto famose, come quella tra Alessia Cammarota e Aldo Palmieri ovvero Beatrice Valli e Marco Fantini.

All’interno del programma le emozioni sono di gran lunga amplificate e non sono poche le discussioni che nascono proprio sulle poltrone presenti in studio. Questo vale soprattutto per la versione Over del programma. Da alcuni anni a questa parte, Maria De Filippi ha deciso di dare spazio a dame e cavalieri non più giovanissimi che si vogliono mettere in gioco e trovare di nuovo l’amore.

Tra le dame e i cavalieri ce ne sono alcuni che sono entrati nelle preferenze del pubblico. Tra di essi anche Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri.

La confessione di Roberta di Padua

Riccardo Guarnieri si era fatto notare nel programma per via della sua frequentazione con Ida Platano, una relazione ormai conclusa. Ma questa volta a parlare di lui, che sembra voler essere un vero e proprio latin lover ci pensa Roberta Padua, la quale afferma che anche lei in passato aveva avuto una frequentazione con Riccardo.

Anche dopo la fine della loro frequentazione e mentre si vedeva con altre dame, Riccardo avrebbe continuato a corteggiarla, mandandole fiori in forma anonima. Infatti durante la stagione i fiori arrivavano in forma anonima e Riccardo si è rivelato solo alla fine.

Riccardo Guarnieri sarebbe attualmente fidanzato

Come il pubblico avrà potuto notare, al momento Riccardo non è presente tra i cavalieri di questa stagione di Uomini e Donne Over. Secondo alcune indiscrezioni sembra che l’uomo abbia trovato l’amore fuori dal programma.

“Lei è giovane e molto bella, semplice e non appariscente. Ha i capelli lunghi, biondi, e non ha nulla delle altre donne che Riccardo ha frequentato nel programma“. Queste le rivelazioni di un utente social. Staremo a vedere se tornerà nel corso della stagione.