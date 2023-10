“Radiata da Mediaset lei e il fidanzato”: chi è stato stato tagliato da Pier Silvio | Fine miserevole

“Radiata da Mediaset lei e il fidanzato”, Pier Silvio ha colpito ancora. Che fine decisamente miserevole per loro!

La mannaia è stata calata ancora una volta. Pier Silvio Berlusconi, nelle vesti di accortissimo AD delle Reti Mediaset, ha dimostrato ancora una volta di voler essere integerrimo fino in fondo. E così, senza tante cerimonie, ha radiato dalle sue Reti lei, così come il suo fidanzato. Entrambi sono molto famosi e lei è super cliccata sui Social dove è tra l’altro molto attiva.

E lo è indubbiamente per il suo lavoro di modella e di fotomodella, oltre che di influencer. Per tutta estate sia con la condivisione di post sia tramite il caricamento di Stories ci ha estasiato con scatti e video dove appariva con indosso striminziti e super sgambati costumi di bagno. Parliamo perlopiù di bikini, in certi casi coloratissimi.

Pelle ambrata, fisico al top con stacco di coscia da manuale e make up studiato nei minimi dettagli volto a mettere in primissimo piano il suo sguardo da gatta e le sue carnose labbra. Capelli spesso legati in una lunga coda che le accarezzava la schiena e un lato b strepitoso. E lui? Lui è bellissimo e dotato di una fisicità notevole ma anche di un caratterino decisamente niente male.

” Radiata da Mediaset lei e il fidanzato”, Pier Silvio Berlusconi spietato

Si è fatto conoscere ad ampio raggio dal grande pubblico grazie a una sua passata partecipazione in veste di tronista a Uomini e Donne. Successivamente ha avuto modo di stregare sempre più le sue estimatrici con tante foto su Instagram dove metteva in luce tutto il suo ragguardevole fascino.

Tuttavia ciò non gli è bastato per rimanere a lungo a vivere a pieni polmoni lo scorso anno la sua esperienza all’interno del padre di tutti i reality in versione vip. Difatti a un certo punto Pier Silvio Berlusconi ha deciso di procedere ad alcune squalifiche e lui ne ha ricevuta una. E ora sia lui che la sua fidanzata sono stati proprio ” radiati”. Avete capito di chi stiamo parlando?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nel mirino, parla Rosica

Di Oriana Marzoli e del suo Daniele Dal Moro. La coppia si è lasciata e ripresa mille volte ma a quanto pare ora l’amore va a gonfie vele. Ora la modella è impegna nella versione spagnola del Grande Fratello e molte immagini sono state prontamente condivise sul Web da parte dei suoi fan. Fatto sta che secondo l’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, lei sta raccontano delle bugie.

Non per nulla lui ha sostenuto che in poche parole non sia vero che lei abbia ricevuto un sacco di complimenti per come si è comportata nella Casa etc. Difatti, a detta per l’appunto di Alessandro, sia lei che il fidanzato sarebbero stati radiati da Mediaset. Se lei ora non può rispondere perché impegnata nel reality, ora si attende la replica di Daniele che di certo non si farà attendere.