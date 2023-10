Le Iene, ‘perso’ uno degli inviati più amati: l’annuncio di poche ore fa | Chi se l’è portato via

Annunci di poche ore fa, Le Iene perdono uno degli inviati più amati del programma. Cambia tutto nel programma.

Dopo la lunga pausa estiva Le Iene stanno per tornare con i loro vestiti eleganti e con le loro irriverenti inchieste. In questi lunghi anni in cui Le Iene hanno fatto compagnia agli italiani, hanno anche acceso le luci su moltissime realtà nascoste dell’Italia.

Hanno aiutato molte persone in difficoltà, si sono sempre schierati al fianco delle persone più deboli per aiutarli ad emergere dalle loro difficoltà e dalle loro problematiche. Un programma che si è fatto dei nemici, ma che ha anche molti ammiratori.

Oltre a questo, Le Iene, hanno anche bonariamente preso in giro moltissimi volti noti dello spettacolo e dello sport con i loro scherzi e spesso sono risultati anche piuttosto pesanti. Ma in fondo a Le Iene si perdona quasi tutto… Quasi…

Alcuni degli inviati del programma, sono riusciti a guadagnarsi l’affetto del pubblico che continua a seguire il programma proprio per la loro presenza, per la loro capacità di mostrarsi spontanei. Tra di loro anche un volto noto, che sembra proprio che lascerà il programma. Nessuno, se lo aspettava.

Clamoroso addio a Le Iene

Durant la messa in onda dello scorso anno, il programma ha dovuto salutare prima Teo Mammuccari che aveva salutato per divergenze di pensiero con la produzione e poi Belen Rodriguez, per cui, secondo il presidente Mediaset Piersilvio Berlusconi, non vi era più posto sulle reti Finivest.

Adesso un altro addio? Sembrerebbe proprio di si. Stiamo parlando di Nicolò De Vitiis, uno degli inviati più amati dal pubblico, che lo segue anche sui suoi social dove la iena è molto attiva. Cosa farà? Sembra che sarà il nuovo cameriere presso i ristoranti di Flavio Briatore.

Nulla di cui preoccuparsi

Tranquilli Nicolò De Vitiis sarà ancora saldamente al suo posto di Iena anche per quest’anno. Come sapranno bene i telespettatori che seguono Le Iene, dall’anno scorso Nicolò ha vestito molti panni, mettendosi in gioco nei lavori più disparti, portando a termine una serie di inchieste su quelli che sono i peggiori impieghi al mondo.

Quest’anno Flavio Briatore sarà ospite del programma e Nicolò si è fatto assumere per 2 giorni nel suo ristorante. La Iena scherza “Sono stato assunto e per due giorni lavorerò per il signore Briatore. Mi ha fatto il colloquio e mi ha chiesto di tutto. In realtà mi ha chiesto anche quanto guadagnavo a Le Iene perché mi vuole portare via. Poi vi faremo sapere ma sono stato assunto“