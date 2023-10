Don Matteo in lutto: purtroppo proprio lei se n’è andata | La morte improvvisa si lascia dietro profonda tristezza

Morte improvvisa in Don Matteo, il cast costretto a dare l’ultimo saluto a una delle sue protagoniste, nessuno se lo aspettava.

Di sicuro questa doccia gelata non se lo aspettava nessuno, ma il cast di Don Matteo deve dare l’ultimo saluto a una delle protagonista più amate in assoluto. Purtroppo la donna dopo aver combattuto con tutte le sue forze non ce l’ha fatta.

Don Matteo, come in molti di voi sapranno è una delle fiction TV più amate da, pubblico italiano. Mette in scena le avventure di un prete un po’ ficcanaso, che si trova sempre in mezzo alle indagini dei carabinieri di una piccola cittadina umbra.

Grazie al suo aiuto, le forze dell’ordine riescono sempre a risolvere i casi. La prima puntata di Don Matteo è andata in onda il 7 gennaio 2000. Ad oggi siamo a ben 13 stagioni della Fiction che per molti anni ha visto, nelle vesti di Don Matteo Terence Hill, che adesso ha lasciato il posto a Raul Bova.

Abbandonata la bicicletta e saliti in sella alla moto, lo scenario è sempre lo stesso. Sul set della fiction moltissimi i volti noti che si sono avvicendati, della squadra hanno fatto parte Nino Frassica, oltre a Flavio Insinna e Milena Miconi. Ma un’altra è la protagonista a cui hanno detto tutti addio.

Don Matteo in lutto, non mancano i messaggi d’affetto dei fan

La notizia ha raggiunto velocemente tutta l’Italia e i suoi colleghi sono distrutti dal dolore, sicuramente non si aspettavano di doverle dire addio così presto, ma purtroppo il destino si è accanito contro di lei, portandola via a soli 51 anni.

Stiamo parlando di Ketty Rosselli, l’attrice era nota nel mondo della TV italiana per aver preso parte non solo a Don Matteo, ma anche a un CentoVetrine, altra soap opera a cui il pubblico italiano era molto affezionato.

L’addio dopo una lunga malattia

Ketty Rosselli da molto tempo combatteva contro la malattia che l’aveva ormai tagliata fuori dagli schermi televisivi. Negli ultimi anni si era dedicata al teatro recitando al fianco di Gigi Proietti, Enrico Brignano e Pino Insegno.

Immenso il cordoglio dei suoi colleghi. “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro“. Questo è il messaggio che è comparso sulla sua pagina Instagram a cui hanno fatto eco, i saluti da parte dei suoi colleghi che tanto l’hanno apprezzata.