Francesca Fagnani, dove abita la conduttrice di Belve: una casa davvero stravagante

Hai mai visto la casa di Francesca Fagnani? Sembra proprio che sia bellissima, la conduttrice ha molto gusto.

Francesca Fagnani è una delle conduttrici più amate del momento. Una giornalista affermata che ha poi trovato spazio nella conduzione anche grazie alla sua bravura e preparazione. Una dona determinata, che ha accettato di buon grado l’incombenza di condurre un programma in prema serata, in cui spesso vengono trattati degli argomenti spinosi.

Ma di certo lei non si lascia intimidire da questo e anzi, mostra tutta la sua professionalità, anche di fronte a ospiti piuttosto controversi. Belve è tornato e sta facendo spazio a molti Vip che nelle ultime settimane hanno fatto parlare di se.

Arisa, ad esempio, offerto le sue motivazioni per quello che riguarda il celebre litigio con Paola Iezzi di Paola e Chiara, anche Fabrizio Corona si è seduto sulle poltroncine del programma e lo stesso ha fatto Stefano de Martino, che da poco si è lasciato con Belen Rodriguez.

Una donna riservata, di cui si sa ben poco, se non che è la compagna di Enrico Mentana da tantissimo tempo ormai. Ma la sua casa l’avere mai vista? Bellissima ed elegante.

La casa di Francesca Fagnani

Nata nel 1976 Francesca Fagnani è una romana DOC e proprio a Roma vive tutt’oggi. Entrata nel 2001 in Rai come giornalista, spesso in diretta dalla sede di New York, Francesca ha scelto che Roma sarebbe stata la sua città per poter vivere la sua vita quotidiana.

L’immobile scelto offre una vista veramente mozzafiato sulla capitale, almeno da quello che è possibile notare dalle rare foto che l’attuale presentatrice di Belve pubblica sul suo profilo social. Insomma, un vero e proprio angolo di paradiso, in cui potersi godere alcuni momenti di pieno relax.

Particolari di classe

Non sono molte le informazioni che si riescono ad avere per quello che riguarda l’abitazione della giornalista, ma oltre alla bellissima terrazza, sembra che Francesca abbia la passione per le piante, che lascia crescere rigogliose. I fiori decorano sia l’interno che l’esterno dell’abitazione.

Il motivo floreale però, è molto caro alla Fagnani che lo ripropone anche sulle tovaglie che creano l’ambiente molto allegro ed accogliente. L’abitazione si sviluppa su più livelli, gli arredi sono eleganti e il pavimento in parquet scuro.