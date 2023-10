Donatella De Giorgio, avete una vaga idea di chi era la moglie? Altro che Silvio del Trono over

Lo sapete chi era il marito di Donatella di Giorgio? Altro che Silvio, la dama esce da un periodo molto difficile.

Finalmente è iniziato Uomini e Donne, il dating show più atteso del palinsesto TV italiano. Uno dei programmi di punta di Canale 5 è tornato e come al solito promette di dare spettacolo a tutti i telespettatori che fedelissimi lo seguiranno anche quest’anno.

Il format? Sempre lo stesso. 2 versioni entrambe molto amate. Da una parte il trono classico, con 3 tronista, due ragazzi e una ragazza, tutti giovanissimi. Nelle primissime puntato hanno fatto parlare di loro, ma adesso le cose sembra che siano tornate alla normalità.

Dall’altra il tanto amato trono over che permette a donne e uomini che hanno superato gli anta, di mettersi in gioco per trovare il nuovo compagno della loro vita. Negli ultimi anni, proprio questa versione del dating show sembra aver maggiormente colpito il pubblico.

Alcune delle dame e dei cavalieri hanno riscosso non poco successo. Tra le protagoniste di questa nuova edizione del trono over di Uomini e Donne, sicuramente Donatella di Giorgio, che ha deciso di rimettersi in gioco, ma lo sai chi era il marito?

Donatella de Giorgio e Silvio

Sembra proprio che una nuova copia si sia formata tra le dame e i cavalieri, stiamo parlando proprio di Donatella de Giorgio e Silvio. I due sono usciti insieme diverse volte e Donatella ha anche ammesso che hanno atto l’amore “È stato bellissimo, voglio continuare ad uscire solo con lui“.

Poi racconta “Sono stata 43 anni con mio marito e sono stata benissimo, lui ha qualcosa di diverso da lui che mi fa bene. Avevo bisogno che il mio cuore battesse ancora un poco per qualcuno“. Ma non tutti sanno che il marito era un famoso nuotatore italiano Massimo Borracci, morto circa un anno fa.

Le parole di Donatella

Donatella racconta di aver deciso di prendere parte a Uomini e Donne, per riprendersi la sua vita dopo un periodo particolarmente buio dopo la morte di suo marito. Il dating show le ha poi regalato di nuovo l’amore.

“Esco da una situazione drammatica, pensavo che fosse finito tutto per me. Non riuscivo ad andare avanti. Vivendo con mio figlio, mi ha detto di provare. Sono venuta qui e ho conosciuto Silvio, una persona particolare che rientra nei miei canoni di bellezza“.