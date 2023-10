Carlo Conti, tristezza infinita a Tale e Quale Show: inizio drammatico

Carlo Conti apre Tale e Quale con una grande tristezza nel cuore, il conduttore non nasconde l’emozione. Il pubblico applaude

Carlo Conti classe ’61 è uno dei presentatori di riferimento per la Rai che su di lui, negli ultimi anni ha puntato veramente molto. Gli ha affidato Sanremo per diversi anni e poi una serie di programmi della fascia preserale che risulta essere, a livello di ascolti, importante tanto quanto la prima serata.

Prima serata in cui Carlo Conti riesce a trovare spazio grazie alla conduzione di Tale e Quale, programma molto divertente per il pubblico, in cui alcuni volti noti dello spettacolo si mettono alla prova imitando dei cantanti famosi sia attuali che del passato.

Al fianco del presentato in Tale e Quali è presente Gabriele Cirilli che ogni anno si mette alla prova con delle nuove imitazioni, che non sono in gara, ma hanno il puro scopo di far divertire il pubblico che ormai ama il due e le sue gag.

Un presentatore il nostro Carlo Conti che piace molto al pubblico e proprio per questo la rete nazionale ha deciso di puntare tutto su di lui e sulla sua professionalità.

Carlo Conti a Tale e Quale

Finita l’estate sono finite anche le vacanze e Carlo Conti come la maggior parte dei suoi colleghi è tornato a lavoro e lo ha fatto proprio nel suo Tale e Quali, insieme a Gabriele Cirillo. Peccato che la diretta di ieri è iniziata in maniera molto triste.

Il presentatore infatti, prima di cominciare con il programma ha deciso di salutare Fedez, per via delle notizie che si erano susseguite durante la giornata sul rapper e il suo stato di salute.

Cosa è successo al rapper

Nella giornata del 29 settembre si erano susseguite le indiscrezioni in merito a quello che sarebbe lo stato di salute di Fedez. Tutto era iniziato quando Chiara Ferragni aveva pubblicato la storia in cui spiegava che stava tornando da Parigi, dove si trovava per le giornate della moda, per via di “emergenza”.

Solo in serata però, arriva il comunicato ufficiale di Fedez in merito a quelle che sono le sue condizioni di salute. Il rapper è stato ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano per via di un’emorragia. “Mi hanno fatto due trasfusioni e mi hanno salvato la vita“. Queste le parole del rapper.