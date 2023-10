Ilary Blasi, vomitato triste retroscena: “Mi ha messo alla gogna, avevo solo 20 anni”

Il triste retroscena di Ilary Blasi. Nessuno sapeva la verità almeno fino ad oggi, ora tutto cambia, “messa alla gogna”.

Per Ilary Blasi è arrivato il momento di reiventarsi. L’ex moglie di Francesco Totti, dopo il divorzio e le accuse piovutele addosso per via della storia dei Rolex, ma anche per le rivelazioni di Francesco che ha chiaramente parlato di tradimento, ha dovuto rialzarsi e risorgere dalle sue stesse ceneri.

Non aveva fatto in tempo a leccarsi le ferite, che ecco una nuova sconfitta. Piersilvio Berlusconi decide di rivoluzionare la sua Mediaset e lo fa, eliminando alcuni dei volti celebri del suo canale.

Ha iniziato da Barbara D’Urso, che secondo lui era la vera e propria regina del trash, poi è stata la volta di tutti gli influencer che in alcun modo dovevano entrare ancora nel Grande Fratello. Ha eliminato anche le opinioniste, soprattutto Sonia Bruganelli, ha asfaltato Belen Rodrigueze e poi? Poi è toccato anche Ilary Blasi.

La presentatrice attualmente sembra ancora essere alla ricerca del suo posto in TV e non sono pochi i fan che stanno aspettando ansiosamente il suo ritorno. Intanto però continuano a non mancare le critiche per il passato.

Ilary Blasi “messa alla gogna”

Gli attacchi adesso arrivano da parte di una delle ex partecipanti al Grande Fratello Vip, nel periodo pre Signorini in cui il programma era presentato proprio da Ilary. Si tratta di Asia Nuccetelli che accusa l’ex moglie di Totti di averla messa alla gogna.

“Lei conduceva l’edizione del Grande Fratello Vip a cui ho partecipato. Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo. Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco”

Il triangolo no…

Era il 2016 quando la figlia di Antonella Mosetti ha preso parte al Grande Fratello che era allora condotto da Ilary Blasi. La ragazza oltre a muovere le accuse contro Ilary Blasi si scaglia anche contro la produzione del Grande Fratello.

Secondo la ragazza il programma era organizzato in modo tale da creare un triangolo mediatico tra lei, Andrea Damante e Giulia de Lellis. Accusa molto pesante.