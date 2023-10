Chanel Totti, dov’è finita con il fidanzato: l’hotel dove alloggiano costa quanto un mese di stipendio

Chanel Totti, la figlia del Pupone, a quanto pare cha deciso di concedersi una fuga romantica con il fidanzato Cristian Babalus. Sapete dove sono finiti i due?

I nomi legati all’ormai ex famiglia Totti-Blasi stanno ancora facendo molto rumore, dopo più di un anno dalla fine del matrimonio tra il Pupone e la conduttrice romana. La loro unione è durata ben 17 anni, infatti si sono uniti in matrimonio nel 2005 e le loro nozze sono state trasmesse su Sky.

Loro due sono stati visti come un grande emblema di un forte amore nel mondo dello spettacolo. Il matrimonio infatti è stato poi coronato dalla nascita di ben tre figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel. Negli ultimi anni però, soprattutto dopo la pandemia, che ci ha presi tutti quanti di contropiede, hanno incominciato a girare voci di crisi di coppia.

Numerosissime foto infatti incominciavano a mostrarli senza la rispettiva dolce metà ad eventi o uscite con amici. Tuttavia pare che il clou si stata la mancanza del Pupone ad una festa di compleanno, dove però l’ex Capitano della Roma si è recato in un secondo tempo. A nulla è servito il tempestivo intervento di Ilary dall’amica Silvia Toffanin per cercare di smentire tutto quanto. Poco dopo è giunta la terribile notizia.

Chanel Totti, dove è finita con il fidanzato

Sia Ilary che Francesco si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale. La prima con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale però ancora non convive. Il Pupone invece con Noemi Bocchi, con la quale invece vive in centro a Roma. I figli tuttavia pare che vadano molto d’accordo con entrambi i partner dei rispettivi genitori.

Dei tre figli, il maggiore pare che abbia tutta l’intenzione di seguire le orme paterne, la minore è ancora troppo piccina, mentre Chanel pare più interessata al mondo dello Spettacolo. Non per nulla è fidanzata con un famosissimo titktoker, Cristian Babalus, e la coppia è molto in vista per questa ragione. Ora i due hanno deciso di concedersi una fuga d’amore e pare che si siano recati in un posto a dir poco esclusivo.

Fuga d’amore in un posto esclusivo

Dopo aver festeggiato il 47esimo compleanno di papà Francesco Totti, Chanel, nottetempo pare che si sia defilata in compagnia del fidanzato Cristian per quella che doveva appunto essere una fuga romantica per i due. Tanto più che si era parlato anche di una presunta crisi tra di loro, per via di alcune foto rimosse.

Una voce che è stata infatti prontamente smentita dalla loro fuga a Montecarlo, località già di per sé particolarmente esclusiva. I due hanno alloggiato precisamente all’Hotel De Paris-Montecarlo. Qui i ragazzi hanno affittato una suite da mille e una notte, dove il prezzo pare che si aggiri su ben 1200€ a notte.