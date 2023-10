Ore di apprensione per Mara Venier: cosa sta accadendo in casa sua

La rivelazione sui social della conduttrice Mara Venier semina il panico tra i fans: lo scatto ospedaliero allarma il popolo della rete.

Mara Venier ha da poco riagguantato il timone del contenitore televisivo “Domenica in”, precisando però di esser pronta a cedere il testimone ad un misterioso successore, la cui identità è ancora materia di speculazione.

Dopo anni di illazioni e rumors, la conduttrice veneta avrebbe finalmente deciso di dedicare maggior tempo alla propria famiglia, complice anche i recenti problemi di salute – ovvero i pesanti risvolti di un intervento odontoiatrico – ed la perdita del genero Pier Francesco Forleo.

Mara Venier ha riferito: “Credo che sia giusto godermi più che posso l’amore per mio marito. Credo sia giusto prendersi un po’ di tempo per noi“.

Durante la puntata di “Domenica in” dello scorso weekend, però, il chiacchierato ospite Fabrizio Corona ha compiuto una preoccupante rivelazione in diretta circa lo stato di salute di Nicola Carraro, da 23 anni marito di Mara Venier. Lo sfuggente augurio sembra aver trovato conferma: la conduttrice stessa ha recentemente pubblicato su Instagram uno scatto assai allarmante.

Mara Venier condivide sui social le foto del marito Nicola in ospedale

Al termine della sua intervista a “Domenica in”, Fabrizio Corona aveva salutato affettuosamente la conduttrice veneta, e si era congedato con un augurio piuttosto curioso: “In bocca al lupo per Nicola“.

L’informatissimo ex re dei paparazzi avrebbe – ancora una volta – colto nel segno. Nelle ultime ore Mara Venier ha infatti divulgato su Instagram uno scatto (poi rimosso, quindi nuovamente pubblicato) del marito Nicola Carraro all’interno di un corridoio ospedaliero. L’imprenditore appariva ritratto di spalle, ed immerso in una videochiamata con il nipotino Claudio, figlio del secondogenito della consorte, Paolo Capponi. Un dettaglio ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei followers: Nicola Carraro era a bordo di una sedia a rotelle, e spinto probabilmente dalle mani della stessa Mara Venier. L’imprenditore è forse reduce da un intervento chirurgico, o si tratta forse di un controllo di routine? La conduttrice di “Domenica in” ha evitato di scendere in dettagli, ma ha inserito nella caption il commento: “Tutto bene… Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto. E l’amore porta bene, sempre“. Lo stesso Nicola Carraro si è in seguito premurato di tranquillizzare i fan della coppia: “Una broncoscopia andata bene“.

L’abbraccio virtuale dei followers

Gli utenti dei social hanno ben presto inondato il post di Mara Venier di commenti incoraggianti e consolatori.

Ecco uno dei tanti messaggi in coda al post: “Voi rappresentate l’amore, la voglia di vivere, e vi meritate il meglio. Un abbraccio grande a tutti!“.