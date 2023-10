Oroscopo inizio Ottobre: per questi segni si mette davvero male | Sborseranno molti soldi

In questo inizio ottobre per molti segni si metterà molto male e dovranno sborsare tanti soldi, ecco di chi si tratta.

Ed eccoci qua con l’appuntamento che piace proprio a molti, quello con l’oroscopo della settimana che verrà. In questo inizi ottobre che speravamo portasse qualche sorpresa in più sembra che ci saranno dei segni che sanno in notevole difficoltà. Le stelle non sorridono loro e una sorta di luna nera si abbatterà sulle finanze.

Non si tratta di un mese particolarmente ricco, in fondo in questa prima metà di ottobre occorre rientrare di tutte le spese che settembre porta inevitabilmente con se, soprattutto per tutti coloro che hanno bambini e ragazzi a scuola, per cui servono materiali e vestiti.

Pochissimi i privilegiati dello zodiaco di questo inizio ottobre che in tutta sincerità forse poteva anche iniziare meglio, anche se siamo certi che sul finire ci regalerà un po’ di fortuna in più.

Alcuni segni però si consoleranno con l’amore, che illuminerà le loro giornate e potrà con se molta serenità e tanti sorrisi, la passione non manca e in alcuni casi nemmeno la salute che sembrerà andare a gonfie vele.

Denaro in uscita per alcuni sfortunelli

Il primo a veder crollare le proprie finanze sarà lo Scorpione. I nati sotto questo segno, dovranno fare i conti con una serie di spese inattese che mineranno le loro finanze. Male gli affari anche per il Leone, che probabilmente sta vivendo un momento difficile sul lavoro, ma che tornerà a ruggire molto presto. Guai in vista per l’Acquario e per il Sagittario.

Una spesa improvvisa ma improrogabile colpirà le finanze del nostro caro amico Toro, che forse si sentirà un po’ preso per le corna, ma che nel presto uscirà da questa situazione di malcontento. Un po’ meglio la Bilancia. Questo dovrebbe essere un buon momento per lei, siamo nel suo mese dell’anno, ma a volte non sa amministrare le sue finanze e finisce per trovarsi in difficoltà. Portafoglio quasi vuoto per i Cancro, ma nel fine settimana è atteso un colpo di fortuna.

I segni che invece saranno al top

Gli Ariete sono un po’ stanchi ma saranno sufficienti un paio di giorni in famiglia per ritrovare tutta l’energia persa da tempo. Brilla il nostro Gemelli che fino a metà mese risulterà affascinante. Si accende la passione, soprattutto nel fine settimana per la Vergine.

Caro amico Capricorno, se stai pensando di lanciarti in una nuova avventura lavorativa, questo potrebbe essere il momento propizio per te. Il Pesci invece, vivrà un momento veramente unico e speciale, ma attenzione alle persone con cui si sceglie di condividere, l’invidia è dietro l’angolo.