Giovanna Mezzogiorno, prima e dopo: “Criticata per il mio peso” | Quant’è cambiata l’attrice

Giovanna Mezzogiorno non ci sta più e rivela le dure critiche che ha ricevuto per via del suo peso. Assurdo!

Giovanna Mezzogiorno, classe ’74 è una delle attrici italiane più talentose che il cinema abbia mai avuto. Numerosi i premi che ha ritirato nella sua lunga carriera, tra cui un David di Donatello, 3 Globi d’Oro e 4 Nastri d’argento. Questi per citarne solo alcuni ma sono veramente tantissimi.

La sua carriera inizia nel 1995 a teatro con un riadattamento di Amleto in cui lei interpretava Ofelia. Il suo esordio al cinema lo ha solo 2 anni più tardi, quando prende parte al film Il viaggi della sposa di Sergio Rubino, ma questo è solo l’inizio di una carriera veramente eccezionale.

Prende parte a film e miniserie anche piuttosto amate dal pubblico, compreso L’ultimo Bacio di Gabriele Muccino. Un’attrice apprezzata per la sua capacità di interpretare ruoli diversi, ma sempre con la stessa intensità. Ma ultimamente non la si vedeva più recitare e il pubblico che le è molto affezionato si chiedeva il motivo di questo.

Ebbene quasi all’alba dei suoi 50 anni, Giovanna Mezzogiorno si racconta in una lunga intervista e di certo on le anda a dire.

Giovanna Mezzogiorno e il corpo che cambia

Al debutto del suo primo cortometraggio Unfitting, Giovanna Mezzogiorno rivela perchè non aveva più preso parte a nessuna pellicola come attrice “sono stata molto criticata, non apertamente, perché non te lo dicono in faccia, quando avevo preso molto peso e non corrispondevo più all’immagine che le persone avevano di me“.

Il corto che presenta parla anche un po’ di questo, ma in alcun modo l’ha pensato per piangersi addosso, piuttosto offre uno spunto sul come si devia ridere delle cose che in passato ci hanno fatto soffrire.

Le critiche

Non sempre facilmente il mondo dello spettacolo riesce a rispettare il corpo di una donna che cambia in maniera drastica e con cui la stessa donna deve fare i conti ogni giorno, scoprendosi diversa, a volte sentendosi inadatta. “Penso che molte donne si identificheranno. La maggior parte si è rotta le scatole di essere vincolata a questi modelli di bellezza“.

Insomma, nell’intervista rilasciata l’attrice si rivela a tutto tondo e ammette che molte registe per via del suo aumento di peso hanno deciso di chiudere con lei “Sì, non mi ero resa conto di quanta falsità ci fosse intorno a me, registe che inneggiano di essere dalla parte delle donne e non lo sono affatto. In tanti hanno addirittura chiuso i rapporti. Poi sono entrate in campo le leggende, che ero malata e tanti altri mi hanno scansata…“