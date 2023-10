Sanremo, vincitore degli anni scorsi denuncia tutto: “Ora basta”

Sanremo, uno storico e acclamato vincitore degli anni scorsi parla di denuncia. Che cosa sta accadendo?

Con l’arrivo dell’autunno la programmazione televisiva è ricominciata e pure alla grande. I conduttori e le conduttrici più amati/ e sono tornati ai loro posti con i loro storici programmi o con qualche novità. Tuttavia non sono nemmeno mancate docce fredde per molti telespettatori soprattutto per quanto concerne sia le Reti Rai sia Mediadet.

E ora è davvero tanta l’attesa per vedere nuovamente in azione sul prestigioso palco del Teatro Ariston il mitico Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus. E se c’è tanta curiosità è anche perché questa sarà la quinta volta consecutiva, ma anche l’ultima, perlomeno per ora, per lui. Lui che ha rivestito il complesso quanto affascinante ruolo sia di conduttore sia di direttore artistico.

Certamente nel corso degli ultimi anni ha portato moltissime innovazioni, nonché svariati cambiamenti. E per la prossima edizione lui ne ha messo in atto uno fin da subito molto importante. Ne ha parlato lui stesso al TG1. Parliamo delle modifiche effettuate allo storico regolamento.

Sanremo, vincitore degli anni passati parla di denuncia

Si parla anche della presenza in veste di special guest di Adriano Celentano mentre Gerry Scotti ha smentito durante una sua recentissima ospitata a Verissimo una sua co- conduzione alla nota kermesse. “Il tutto” era nato in seguito alla condivisione di alcuni scatti che lo vedevano a colazione con Amadeus.

Quest’ultimo poi durante il suo operato ha dato sempre più spazio ai giovani e ai giovanissimi che gareggiano poi insieme ai cantanti più storici e navigati. Ed è poco più che ventenne colui che anni fa ha letteralmente infiammato il palcoscenico del Teatro Ariston che ora non ne può davvero più e parla di denuncia. Lo ha fatto ai microfoni di Gianluca Gazzoli per il suo podcast Passa Dal BSMT.

Damiano David non ne può più

Parliamo del camaleontico Damiano David, frontman dei Maneskin che ormai con la loro musica hanno conquistato il mondo. La fine della sua storia d’amore con l’influencer, modella, scrittrice e attivista Giorgia Soleri, con la quale conviveva da anni a Roma, ha fatto molto scalpore. Tanto più che i due apparivano tanto innamorati! Tuttavia prima che annunciassero l’addio, lui è stato beccato con un’altra.

Si tratta della modella Martina Taglietti. I due sono stati pizzicati in discoteca mentre erano intenti a baciarsi. Fatto sta che lui in teoria era ancora legato a Giorgia, ma poi entrambi hanno dichiarato che non fosse più così. Il bacio è stato immortalato tramite un video che è diventato virale. Damiano ora è pronto a denunciare la persona che lo ha realizzato e diffuso.