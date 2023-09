Temptation Island, scoppia la coppia nata nel programma: “Lui ha rivisto l’ex e…”

Temptation Island, la coppia nata proprio all’interno del programma sarebbe già scoppiata. Lui avrebbe rivisto la ex. Il racconto dei fatti.

Parliamoci molto chiaramente: Temptation Island 2023 è stato un vero successo. Nonostante le coppie fossero tutte nip hanno conquistato in men che non si dica i favori del grande pubblico. Di certo è stata una delle edizioni più seguite in assoluto. E così ogni martedì, che era il giorno dopo la messa in onda su prime time su Canale 5, arrivavano i ringraziamenti sui Social.

A metterli in atto, felice e visibilmente emozionato, con un video girato all’interno della sua auto, era il suo storico conduttore. Stiamo ovviamente parlando del bravo e attento Filippo Bisciglia. Tra l’altro ora è stato confermato anche per quanto concerne la prima stagione di quella Winter che rappresenta una grandissima novità.

Non si sa ancora molto a riguardo ma a quanto pare potrebbe andare in onda nel periodo natalizio. E nel frattempo tutta quanta l’attenzione è posta sulle coppie che hanno partecipato negli ultimi mesi a quella classica. Alcune le abbiamo riviste alla Corte di Maria De Filippi a Uomini e Donne per fare il punto della situazione a distanza di tempo.

Temptation Island, la coppia nata nel programma è scoppiata

Presentissimo in quei frangenti anche lo stesso Filippo che gode della massima stima da parte della vedova Costanzo. Ora si mormora che la bella Francesca, che ha lasciato il suo fidanzato, profondamente stanca dei vari tira e molla, sia pronta a stretto giro per salire sul trono. Tra l’altro sia la conduttrice sia Gianni Sperti l’hanno invitata ad accettare.

E se Gabriela e Giuseppe ora hanno deciso di convolare a nozze, ora una coppia che è nata proprio all’interno del viaggio dei sentimenti, sarebbe già bella che scoppiata. Eppure apparivano tanto uniti, complici e innamorati! Fatto sta che lui avrebbe rivisto la sua ex con la quale ha convissuto per anni. E il chiacchiericcio diventa a questo punto incessante.

Crisi nera tra Mirko e Greta, lui ha rivisto la ex

A quanto pare è già crisi tra Mirko e la sua tentatrice Greta. Il giovane aveva fatto capolino nel programma con Perla che oggi farebbe coppia fissa con Igor. Fatto sta che ora è arrivata la doccia fredda per i suoi fan. A raccontare il tutto è stato lui stesso tramite la condivisione di alcune Stories su Instagram. In poche parole la situazione con la bella Rossetti sarebbe delicata e appesa a un filo.

Lei lo avrebbe accusato di aver rivisto la sua ex mentre lui sostiene di aver fatto di tutto per evitarlo durante un evento. A quanto pare non c’è riuscito e la stessa Perla ha chiesto scusa alla ragazza per l’accaduto. Fatto sta che ora i due sono ai ferri corti e pare che lei abbia pure rivisto il suo ex Eugenio Colombo.