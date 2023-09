Grande Fratello, i vestiti che hanno gli inquilini in puntata di chi sono: svelato l’arcano

Grande Fratello, i vestiti che indossano nelle puntate della diretta con Signorini non sono i loro. Svelato tutto al riguardo.

Quando entrano nella Casa Più Spiata d’Italia dopo aver varcato la celebre porta rossa non hanno praticamente nulla con se. Al massimo un mini trolley. Eppure nel corso delle varie giornate e serate si cambiano molto spessi i concorrenti del padre di tutti i reality. E i cambiamenti a livello di look sono decisamente più evidenti nelle puntate del serale.

Parliamo di quelle del lunedì e del giovedì sera quando sono in diretta con Alfonso Signorini. Tutti i concorrenti, che da quest’anno si chiamo solo ed esclusivamente inquilini, sono vestiti benissimo e, come si suol dire, ” in tiro”. Anche i loro capelli sono freschi di shampoo e di piega. Le donne poi sono perfettamente truccate.

E non mancano nemmeno tacchi alti volti a slanciarle ulteriormente. Fatto sta che solitamente siamo avvezzi a vederle tutte quante in tenuta casual e sportiva, struccate e pure con i capelli legati. E la sera, si trasformano in dee. Certo, sono comunque tutte bellissime, Heidi in primis, anche nelle vesti casalinghe.

Grande Fratello, la verità sui vestiti degli inquilini

Fra di loro a compiere il cambiamento più evidente e mettendo in mostra una versione più femminile e sensuale di lei c’è una concorrente in particolare. Nel corso della prima puntata, come di certo i telespettatori più accorti ricorderanno, è entrata per seconda nella Casa, subito dopo il giovane macellaio romano Paolo.

I due hanno parecchio legato e lui temeva che lei si fosse presa una cotta per lui, quando in realtà non era così. Si sono poi chiarite e ora l’inquilina, come molti altri suoi colleghi del resto, è in guerra aperta con Beatrice Luzzi che però piace moltissimo al grande pubblico. Avete capito di chi stiamo parlando? Fuori il nome!

L’indiscrezione da parte di Signorini

Stiamo parlando di Giselda Torresan, etichettata come la ragazza dei monti. Nelle ultime settimane lei ha tirato fuori le unghie e detto la sua anche in maniera alq1uanto dura alla già citata Luzzi. Fatto sta che ora è ben altro il motivo per il quale è stata fonte di chiacchiericcio. E si tratta del suo cambiamento di look a livello di abiti che è molto più femminile rispetto a prima, come ha sottolineato la Buonamici.

Signorini ha però spifferato che questo cambio non sarebbe avvenuto per sua scelta. ” Quei vestiti glieli danno, non li sceglie lei”, ha svelato il conduttore. Chiaramente la stessa cosa, per una questione par conditio, capita anche agli altri inquilini, maschietti compresi. E ora in Rete non si parla praticamente d’altro.