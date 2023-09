Belen Rodriguez ‘ingrata’: un ex amico spiffera cosa gli ha combinato | “Poi gli faccio il c..lo in tribunale”

Belen Rodriguez, definita “ingrata” da un ex amico. Che cosa gli ha combinato. Parole al vetriolo per lei.

Non è di certo un gran momento per la divina Belen. Dopo la sua buca ad Alessandro Cattellan che non l’ha presa affatto bene e le interviste rilasciate a Belve dalla Fagnani dai suoi due celebri ex quali Stefano De Martino e Fabrizio Corona, il Gossip intorno a lei si fa sempre più incessante. Possiamo dire che non le sta proprio dando tregua.

Professionalmente parlando ora come ora sembra maggiormente concentrata sulla Moda. Sul fronte televisivo al momento non ci sono novità, perlomeno lei non ha detto nulla a riguardo. E ciò è fonte di grandissima preoccupazione per i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora. Dopo che lei ha concluso i suoi rapporti lavorativi con Mediaset non è più andata sull’argomento.

Forse ha voluto prendersi una pausa dalla TV, come mormorano tanti in Rete. E l’amore? Quello va a gonfie vele. Lei fa coppia fissa con l’imprenditore Elio Lorenzoni con il quale non si nasconde più e ha trascorso una magica estate dopo aver rotto per l’ennesima volta con il marito. E ora a rattristarla ci ha pensato un suo ex amico.

Belen Rodriguez, ” un’ingrata”, cosa spiffera un ex amico

L’ha definita, senza tanti giri di parole, “un’ingrata”. ” Un posto in paradiso mi spetta perché in Televisione ho aiutato tantissime persone. Poi va beh, l’elenco di quelle che mi hanno voltato le spalle è infinito, da Belen a Pio & Amedeo. Finiamo domani se li dico tutti. Poi però gli faccio il c**o in tribunale, non è che mi fermo eh”, queste le prime dichiarazioni dell’uomo che sconvolgono.

Poco dopo ha rincarato la dose aggiungendo: ” Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro. E alla fine mi sono girato io”. Ha dulcis in fundo ammesso, ovviamente con viva amarezza, che la vera amicizia, dunque quella con la A maiuscola, non esista nel mondo dello Spettacolo. Tuttavia, di chi stiamo parlando?

Gabriele Parpiglia come un fiume in piena

Del giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia. A quanto pare il professionista in una recente intervista si è voluto togliere non pochi sassolini dalla scarpa. E lo ha fatto per la verità non solo nei confronti della splendida showgirl argentina che sta vivendo un momento molto delicato soprattutto dal punto di vista professionale.

Ora in molti si attendono una sua replica magari sui Social tramite la condivisione di qualche Storia o di post dove con la sua solita eleganza potrebbe lanciare delle velate frecciatine. Nel frattempo continua a deliziare i suoi estimatori con svariati scatti fashion and glamour dove però, come sottolineano molti utenti, lei appare fin troppo magra e sciupata.