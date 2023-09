Francesca De André, nonostante il tumore un’altra mazzata: doccia gelata improvvisa dopo l’operazione

La nota figlia d’arte Francesca De Andrè ha vissuto attimi di panico puro: dopo la raggelante notizia, ha ricevuto un’altra mazzata morale.

Francesca De Andrè ha ereditato un karma decisamente impegnativo: la nota influencer ha infatti dovuto fare i conti sin dall’infanzia con la celebrità del nonno, il compianto cantautore Fabrizio, e del padre Cristiano.

Dopo la sua partecipazione al “GF Vip”, Francesca De Andrè ha diradato le sue apparizioni in video, ed ha preferito dedicarsi ai social, che aggiorna costantemente a beneficio dei followers.

All’interno del reality di Canale 5, la giovane aveva espresso il proprio rammarico per lo stato dei rapporti con Cristiano De Andrè, praticamente assente dalla sua vita, ma il cantautore, al tempo, aveva rifiutato di presenziare al programma, limitandosi a farle pervenire una lettera dai toni lapidari.

Negli anni, il legame tra i due non si è certo rinsaldato, e lo attesta un recente post su Instagram caricato da Francesca De Andrè. L’influencer ha recentemente affrontato un delicato percorso clinico, ma senza beneficiare di un abbraccio d’incoraggiamento paterno. Anzi: Cristiano De Andrè avrebbe persino evitato di contattarla telefonicamente.

Francesca De Andrè ed il rischioso intervento chirurgico

L’influencer ha affrontato l’estate con uno stato d’animo decisamente teso: in seguito ad alcuni controlli medici, ha scoperto l’esistenza di alcune masse sospette all’interno del suo organismo, e ha quindi deciso di sottoporsi ad ulteriori esami, in modo da identificarne la natura.

I medici le hanno in seguito consigliato di sottoporsi ad un intervento di rimozione di entrambe le tube di Falloppio, chiamato in gergo ospedaliero saplingectomia bilaterale. Un consiglio salvifico, ma purtroppo Francesca De Andrè non avrà più la possibilità di avere figli in modo naturale. L’influencer ha cercato mantenere un approccio ottimista, ed ha poi scritto su Instagram: “Sapete una cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in quei casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene!“. Ha però ammesso: “Non posso negare che mille pensieri mi hanno sovrastata“. Francesca De Andrè è quindi reduce da un delicato intervento, ma ha potuto godere solamente dell’appoggio degli amici: il padre Cristiano, infatti, l’avrebbe privata del benché minimo sostegno affettuoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca De André (@francescadeandre)

Francesca De Andrè sul padre Cristiano: “Neanche una parola di conforto”

Padre e figlia avrebbero congelato i rapporti da più di un anno, ed il no-contact si sarebbe esteso anche durante le difficili vicissitudini dell’influencer.

Francesca De Andrè ha infatti riferito: “Non mi ha rivolto neppure una parola di conforto, me lo aspettavo…“. Non resta che augurarle una pronta guarigione.