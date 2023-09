“Abbiamo raggiunto un accordo”: Milly Carlucci l’ha blindata | Chi vedremo a Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha parlato di accordo raggiunto. Chi vedremo a Ballando a stretto giro.

Manca davvero poco al fischio d’inizio della nuova stagione del programma danzereccio per antonomasia di Rai 1. In onda il sabato sera da vent’anni circa tiene compagnia agli italiani di ogni età. Come sempre troveremo al suo timone la meravigliosa Milly Carlucci affiancata dal suo caro amico Paolo Belli.

Il musicista chiacchiera amabilmente con le coppie in gara nella famosa sala delle stelle dove i concorrenti stanno in attesa di scendere in pista per poi essere giudicati dalla temutissima e super agguerrita giuria. Nel corso degli anni sono volati molti stracci tra i vari giurati così come fra di loro e i concorrenti più fumantini e delusi.

E nemmeno i maestri, che sono diventati sempre più delle star e dei personaggi a tuttotondo soprattutto a livello televisivo, si sono talora risparmiati per difendere con le unghie e con i denti le loro scelte e il proprio allievo o la propria allieva. La conduttrice, con la sua innata classe, cerca sempre di riportare l’ordine e di invocare il rispetto.

” Abbiamo raggiunto un accordo”, chi ha preso Milly per Ballando

Nel corso dell’estate è stata molto impegnata in giro per l’Italia con Ballando on the Road per scovare nuovi talenti in erba. E pian piano ci ha svelato tramite alcuni accattivanti video apparsi sui Social, dove lei è per altro molto attiva, i concorrenti che a stretto giro gareggeranno in pista. E ciò ha reso chiaramente molto felici i fan del programma.

In ogni caso nell’ultimo periodo si era molto mormorato del fatto che ci potessero essere dei cambi per quanto concerne i giurati. Lei ad agosto nel corso di un’intervista rilasciata a Visto aveva difatti affermato: “La giuria deve essere messa in discussione, non deve essere riconfermata”. Fatto sta che così non è stato. E infatti è tornata anche lei. ” Abbiamo raggiunto un accordo”, queste le parole di Milly ora.

Riconfermata la Lucarelli

Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli. Negli ultimi mesi sia sui Social sia sulla Carta Stampata si era molto mormorato di una sua possibile mancata conferma. Così non è stato. Ad annunciarlo è stata la stessa Carlucci quando tramite un video apparso sui Social ha annunciato la nuova giuria che tale non è.

Difatti sono stati confermati tutti i giudici degli scorsi anni, dunque non solo Selvaggia. Ergo ritroveremo saldi ai loro posti, oltre a lei, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Iva Zazzaroni e Fabio Canino. Secondo molti appassionati del programma negli scorsi mesi si era solo voluto, per così, di gettare fumo negli occhi, facendo intendere un cambio in giuria per rendere più stuzzicante l’attesa.