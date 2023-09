Rai, il conduttore ha un tracollo fulmineo: perse tutte le speranze

Rai, un conduttore ha perso tutte quante le speranze che aveva. E ora è il Caos.

Certamente sono stati mesi di grandi cambiamenti, per non dire di vere e proprie rivoluzioni, anche all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini. Dopo l’abbandono di Fabio Fazio dopo ben 40 anni di collaborazione e di Bianca Berlinguer, ora un conduttore, da poco tornato in forza in Rai ha non poche gatte da pelare.

E a quanto pare non è l’unico. Difatti anche la splendida Caterina Balivo non ha, a quanto pare grandi motivi di festeggiare. Non per nulla il suo nuovo programma La Volta Buona che ha preso posto nei pomeriggi di Rai 1 di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, non sta ottenendo i risultati tanto sperati.

Infatti viene stracciato a livello di share dalla soap turca Terra Amara che piace tantissimo anche nel nostro Paese e dal dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana. Stiamo ovviamente parlando di Uomini e Donne. E in qualche maniera il conduttore che sta subendo un tracollo fulmineo centra con lei.

Rai, tracollo fulmineo per il conduttore

Lui tra l’altro sognava di lavorare come si deve in Rai, conducendo svariati programmi. E alla fine è stato accontentato. Ora lo vediamo al timone di uno storico quiz show nella fascia pre-serale che per ammissione dello stesso è una delle più difficili da gestire. Fatto sta che il programma si sta dimostrando un vero flop.

Pensate che si parla di indici di share pari al 2%. Insomma, non c’è da dormire sonni tranquilli e secondo molti il gioco potrebbe essere ben presto tolto dai palinsesti, ovviamente per il grande dolore e disappunto del conduttore che è anche un bravo attore e doppiatore di successo. E che a partire da gennaio vedremo pure al timone de L’Eredità. Avete capito di chi stiamo parlando?

Brutto momento per Pino Insegno, il quiz non funziona

Sì, parliamo proprio di Pino Insegno che ora sta conducendo una nuova edizione de Il Mercante in Fiera. Di recente è stato ospite di Caterina Balivo per parlare di questo suo nuovo impegno televisivo ma pare che tra di loro non ci sia un gran feeling. Durante la loro chiacchierata quando lui ha rivelato che non riceva ancora la pensione pur essendo pensionato in quanto abbia un contratto, lei lo ha colpito con una frecciatina.

In poche parole gli ha detto: ” Allora potevi startene a casa”. Ovviamente la sua battuta non è passata inosservata e la clip relativa, prontamente condivisa in Rete, è diventata immediatamente virale oltre che super commentata. Insomma, per Pino non è proprio un bel momento. Intanto i suoi fan si stringono a lui in un unico grande abbraccio.