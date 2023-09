Nathalie Guetta, perchè non è mai diventata madre: “ci ho provato ma il mio corpo…” | Lacrime tra i fan di Don Matteo

Nathalie Guetta, la verità sulla mancata maternità. ” Ci ho provato ma il mio corpo”, la confessione che spacca i cuori.

Tutti noi la conosciamo perlopiù per il ruolo di Natalina in una delle serie TV di Rai 1 più longeve e di maggior successo degli ultimi vent’anni. Stiamo parlando di Don Matteo dove la vedremo nuovamente grande protagonista. Nel corso delle varie stagioni lei ha vissuto vari amori che però le hanno spezzato il cuore.

E pare che nella vita le cose, per così dire, non le siano andate meglio. Ha infatti due matrimoni falliti alle spalle. Uno con un ragazzo cubano che se ne è andato soltanto pochi giorni dopo le nozze e l’altro, durato cinque anni con Yudiel Sanchez, che ha incontrato quando si trovava a Cuba.

Ora pare che sia single anche se per la verità la sua vita privata è piuttosto avvolta nel mistero. Lei non ne parla volentieri anche perché, in nome della sua riservatezza, vorrebbe che tale sempre rimanesse. Ovviamente l’attrice, che è pure un’eccellente circense, difficilmente riesce a mantenere vivo questo suo desiderio per la grande notorietà che l’ha colpita in Italia grazie a Don Matteo.

Nathalie Guetta, la verità sulla mancata maternità

E non la aiuta di certo nemmeno il fatto di essere la sorella di uno dei dj più popolari e amati nel mondo. Ci riferiamo niente di meno che a David Guetta. Oggi Nathalie vive nella sua Parigi e torna in Italia solo per motivi espressamente lavorativi. Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista sovente ospite in svariati salotti televisivi.

Lo scorso anno invece ci ha fatto divertire e nel contempo emozionare al Cantante Mascherato. Lei si era nascosta nella dolcissima e super amata maschera del Criceto e con essa aveva conquistato in men che non si dica i giudici e i telespettatori. Ora però costoro, come i suoi fan, sono molto tristi per lei. La sua confessione sulla mancata maternità.

“Ci ho provato ma il mio corpo”, la confessione che spezza i cuori

” Il mio vero rimpianto è quello di non essere moglie e madre. A suo tempo ci ho provato a fare un bambino, ma ero talmente concentrata sull’obiettivo che, come succede a molte donne, il mio corpo si è irrigidito non permettendomi di rimanere incinta“, ha svelato Nathalie nel corso di un’intervista.

Probabilmente l’artista ha provato a diventare mamma nel corso del suo secondo matrimonio ma non sappiamo se sia stata la mancata gravidanza la causa numero uno della separazione e successivo divorzio dal marito. In ogni caso l‘argomento figli è qualcosa di molto delicato per lei che in effetti non ama parlarne molto volentieri.