Avanti un altro, protagonista deve fare i bagagli: non la rivedremo più

Avanti un altro, altri cambiamenti in vista nel quiz. Ora un altro protagonista se ne deve andare.

C’è veramente tanta, tantissima attesa, di assistere a una nuova e super divertente stagione di Avanti un altro. Il game show di Canale 5 è un vero spasso per gli italiani di ogni età, bambini inclusi. E lo sia quando i concorrenti sono vip sia nip. Non mancano poi le edizioni speciali che vanno in onda in prime time.

A condurlo il mattatore televisivo per eccellenza. Stiamo ovviamente parlando del carismatico Paolo Bonolis. Per lui dal punto di vista privato e sentimentale non è un gran periodo. A quanto pare sta ancora molto soffrendo per la fine del suo matrimonio con la bellissima Sonia Bruganelli. I due tuttavia si frequentano tuttora con una certa frequenza e hanno trascorso insieme le vacanze estive.

Ed è stato uno scatto condiviso sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram della donna ad aver messo in allarme molte fan del conduttore. In poche parole in esso lui era impegnato in piscina a fare il primo bagnetto con il suo adorato nipotino. E osservandolo con attenzione alcune utenti avevano visto uno sguardo stanco, triste e sofferente.

Avanti Un Altro, protagonista deve fare i bagagli

La ex coppia ha lasciato, ormai mesi fa, una lunga intervista in esclusiva a Vanity Fair che aveva donato loro una splendida copertina, che aveva spezzato i cuori in mille pezzi ai loro numerosi estimatori. Tuttavia la vita, come si dice, va avanti e Bonolis sta pensando al suo lavoro. Un lavoro che lo vedrà presto nuovamente al timone del suo storico Avanti Un Altro.

Ad affiancarlo ci sarà come sempre il suo grande collaboratore e fidato amico Luca Laurenti per il quale lui ha tante volte speso meravigliose parole. I due sono indubbiamente molto diversi caratterialmente parlando ma insieme in TV sono una vera forza. Fatto sta che ora i telespettatori avranno ben presto a che fare con un addio da parte di un grande protagonista del gioco.

Via la Brambilla, arriva la Vizzini

Si tratta della Bonas che non sarà più Francesca Brambilla ma Viviana Vizzini, una bionda mozzafiato. Non per nulla parliamo di una super Miss. Tuttavia nelle scorse settimane si è anche parlato di un possibile ritorno di Paola Caruso che ha vissuto anni lontana dalla Televisione per stare vicino al suo adorato bambino che ha vissuto gravi problemi di salute.

Ora la sua creatura sta bene e i fan della showgirl si augurano di poterla nuovamente vedere grande protagonista del Piccolo Schermo, non solo in veste di ospite di Verissimo, dalla splendida Silvia Toffanin. In ogni caso molte registrazioni sono state fatte e si sussurra che almeno per ora lei non si sia vista.