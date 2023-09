Mediaset, gravidanza ‘sospetta’: una delle donne più chiacchierate costretta a fare il test

Mediaset, arrivato inaspettatamente un test di gravidanza. Una donna super chiacchierata è in dolce attesa.

Non c’è pace per l’Azienda del Biscione. Dopo i grandissimi cambiamenti, definibili a buona ragione, delle vere e proprie rivoluzioni, messi in atto negli ultimi mesi all’interno dei vari palinsesti, Pier Silvio Berlusconi non è più uscito dal chiacchiericcio. E ora ne è diventato protagonista per via della nuova edizione del Grande Fratello.

Certo l’addio di Belen Rodriguez, vera e propria diva nel nostro Paese, così come la scelta di togliere la conduzione già da settembre a Barbara D’Urso di Pomeriggio Cinque, sono state una doccia fredda per tantissimi italiani. Ora però c’è una lieta novella che scalderà di certo i loro cuori. Difatti si parla di un test di gravidanza alquanto sospetto.

Riguarderebbe una delle donne più chiacchierate che operano da tempo all’interno delle Reti Mediaset. Non si sa da quanti mesi sia in dolce attesa, ma la notizia è davvero forte. Dunque l’AD dovrà essere ben presto pronto ad attaccare un bel fiocco, non si sa ancora se rosa o azzurro, negli studi.

Mediaset, test di gravidanza sospetto per la chiacchierata donna

Dicevamo che è una donna molto chiacchierata. E se lo è, a onore del vero, lo è per il suo privato, che difficilmente tale riesce a rimanere. Lei cerca l’amore, ma quello vero e con la A maiuscola, da tempo. Diciamo pure che è una persona profondamente romantica e che sogna ad occhi aperti l’arrivo di un Principe Azzurro.

In passato ha preso tante delusioni e sonore porte in faccia. E quando pensava di aver trovato quello giusto, ecco che la storia o anche la semplice frequentazione si concludeva per scelta soprattutto dell’uomo, gettandola nello sconforto più totale. Ora pare che abbia trovato quello giusto. E il test di gravidanza parla molto chiaro.

Gemma Galgani nuovamente vittima di Tina Cipollari

In realtà si tratta di uno scherzo ideato da Tina Cipollari. La vamp ha inscenato tutto negli studi di Uomini e Donne alle spalle di Gemma Galgani. La dama torinese sta frequentando da diverse settimane il cavaliere Maurizio e con lui è appena tornata da un bel week end in Sardegna. E l’opinionista che ha pensato di fare? Di utilizzare un test di gravidanza positivo fasullo per inscenare il tutto.

In poche parole ha trascinato l’altra in bagno e poi trionfante con il test in mano è ritornata in studio. Tutti l’hanno presa sul ridere tranne la Galgani. Molti sul Web non hanno preso bene la burla di Tina. Difatti la sua rivale, che non è mai diventata mamma a differenza sua, ha dichiarato più volte di soffrire di questo fatto. Insomma, per alcuni, si è trattato di un gesto poco delicato nei suoi confronti.