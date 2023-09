Questo bimbo biondo e imbronciato ha fatto impazzire anche Maria De Filippi: chi lo riconosce al primo colpo è un fenomeno

Questo bellissimo bimbo biondo ha mandato in tilt pure Maria De Filippi. Avete capito chi è?

Da svariati anni a questa parte è diventata una vera moda mostrare agli utenti foto dal sapore squisitamente amarcord che vengono dal passato sì ma che soprattutto fanno parte del classico album di famiglia. Tutti noi ne abbiamo almeno uno che custodiamo gelosamente nelle nostre case. Alcune persone poi ne hanno trovati tanti andando a sistemare le loro cantine o soffitte.

Inoltre durante i vari lockdown che si sono succeduti negli scorsi anni moltissimi vip hanno deciso di condividere sui Social alcuni loro scatti da giovani o addirittura da bambini. Questa abitudine poi non si è più persa e solitamente la si mette in atto in occasione di eventi particolari come compleanni.

Ed è quello che ha fatto il giovanissimo uomo che ha regalato ai suoi tanti estimatori su Instagram questa fotografia. Qui possiamo vedere in primissimo piano un bel bambino dai capelli biondissimi. Lo sguardo è serio e gli occhi azzurri sono talmente belli che è impossibile non perdersi dentro.

Qui un bimbo imbronciato, oggi una star di Maria

Il viso però è alquanto imbronciato. Ergo si intuisce che non sia stato poi tanto felice di farsi immortalare e che abbia posseduto fin da piccino un caratterino niente male. E anche oggi che non ha ancora compiuto 20 anni lo ha. Non per nulla è stato difficile gestirlo anche per una donna straordinaria, nonché immensa professionista, come Maria De Filippi.

Il ragazzo è un bravissimo cantante e lo scorso anno ci ha allietato con la sua splendida voce ad Amici. Indubbiamente è stato un grandissimo protagonista anche se non è riuscito ad arrivare alla tanto agognata finale. Inoltre negli ultimi mesi sono volati ancora stracci con Wax. Avete capito di chi stiamo parlando?

Aaron Cenere, giovane cantante amatissimo dai giovanissimi

Stiamo parlando di Aaron Cenere. Il ragazzo si è messo nuovamente in questi giorni al lavoro per dare ben presto in pasto ai suoi numerosi estimatori, perlopiù giovanissimi come lui, nuovi brani. Estimatori che intanto possono sognare con il suo ep e cantare a squarciagola la sua hit Universale. In estate il cantante è stato molto attivo dal punto di vista live in giro per l’Italia.

Ha poi continuato a incantare i fan su Instagram con scatti e video che lo vedevano impegnato sia fuori sia sopra il palco che è il suo habitat naturale. Tra l’altro Aaron ha avuto modo di trascorrere parecchio tempo con l’amico Cricca e la splendida Isobel. I due sono tornati insieme e sono più complici e innamorati che mai.