Veronica Gentili, chiamata improvvisa e inaspettata: vita stravolta in 3 minuti | Cuore in gola

Solo 3 minuti per cambiare per sempre la sua vita, questo è quello che è successo a Veronica Gentili, una semplice telefonata.

Veronica Gentili è una giornalista molto amata. Classe ’82, nata a Roma, si è fatta notare per la sua preparazione e per la sua cultura. Conduttrice e attrice, ha seguito un percorso di studi classici, e dopo il diploma ha deciso di iscriversi all’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico.

Era il 2006 quando ha debuttato come attrice di teatro in una sceneggiatura del maestro Gigi Proietti che subito notò tutto il suo talento. Invece il debutto cinematografico si era avuto qualche anno prima, quando era ancora molto giovane e prese parte alla pellicola Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

Un curriculum di tutto rispetto il suo, che l’ha portata anche a collaborare con Il fatto quotidiano, prima di approdare a La7 e una serie di programmi che trattano di attualità e di politica come Piazza Pulita e L’aria che tira.

Dopo l’esperienza a La7, arriva il contratto con Mediaset, rete dove ancora oggi presta la sua bravura e la sua professionalità. Ma in seguito alla bufera che Piersilvio ha alzato questa estate, la sua vita sembra proprio essere cambiata definitivamente.

Veronica Gentili e una telefonata inaspettata

Quest’estate una telefonata ha cambiato radicalmente i piani di Veronica Gentili. In pochi minuti, con due chiacchiere al telefono si è trovata con un incarico molto importante, quello di sostituire Belen nella conduzione de Le Iene, lei insieme a Max Angioni, tra poco torneranno con il programma più irriverente d’Italia.

la telefonata in questione è arrivata direttamente da Piersilvio Berlusconi che chiedeva a Veronica di accettare l’incarico e lei ha ben pensato che “potesse essere una bella avventura e un modo per mettermi in gioco”.

La soddisfazione di Veronica Gentili

“Quando Pier Silvio Berlusconi mi ha proposto di diventare la nuova conduttrice de Le Iene sono rimasta senza fiato“, una vera e propria sorpresa per la presentatrice. Anche se ha rivelato che non ha accettato subito, sapete si tratta di un banco di prova importante.

“Da una parte c’era la felicità per essere stata scelta, dall’altra c’erano mille dubbi, perché era ‘qualcosa’ di totalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima. Mi sono presa un po’ di tempo, ne ho parlato con mio padre e con il mio compagno. Alla fine, però, ho deciso di buttarmi. Ed eccomi qui“.