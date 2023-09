Vanessa Incontrada scioccata dall’accaduto: lanciata la triste denuncia

Non c’è pace per Vanessa Incontrada. Lei è scioccata da ciò che le è successo. Fiocca ora la denuncia.

La splendida Vanessa Incontrada è tornata grandissima protagonista in TV. Dopo averla ammirata ancora una volta insieme al collega Carlo Conti per il Tim Music Awards su Rai 1, eccola tornare saldamente al timone di Striscia La Notizia. Qui ha ritrovato il collega e grande amico Alessandro Siani. Una coppia professionale la loro che piace molto agli italiani.

Vane, come ama farsi chiamare dagli amici, ha deciso di dare di recente una bella rifrescata alle sue chiome, che ora porta più corte. Dopo una bella estate ricca di tanto sano relax e mare, ora sta vivendo un momento magico soprattutto dal punto di vista professionale. A breve difatti la vedremo per la nona volta affiancare Claudio Bisio a Zelig.

E di certo, essendo lei un’attrice molto affermata e richiesta sia per il Piccolo che per il Grande Schermo, tornerà grande protagonista di alcune fiction di successo. Tuttavia questo momento tanto speciale sarebbe stato nelle ultime ore rovinato da un fatto. Lei ne ha parlato apertamente sui Social.

Vanessa Incontrada scioccata dall’accaduto

La Incontrada è molto attiva su Instagram dove possiede un profilo che è molto seguito. I suoi fan sono felici di poterla ammirare nel suo più autentico splendore anche in semplici selfie. Purtroppo non mancano mai nemmeno i classici leoni da tastiera ma lei è una donna forte e sa come tenerli a bada.

In ogni caso in ciò che le è appena successo costoro non centrano nulla. Lei per darne notizia ha utilizzato una Storia. Ovviamente i suoi estimatori, che sono sempre più numerosi, ne sono rimasti letteralmente sconvolti. Quel che è successo è tra l’altro sotto gli occhi di tutti quanti. E ora scatta la denuncia mentre lei è scioccata da quel che le è accaduto.

Lei non l’ha mai rilasciata

L’artista ha mostrato la copertina di una nota rivista sostenendo che lei non abbia mai rilasciato un’intervista per tale testata che l’ha messa pure in copertina. Ha anche aggiunto di non conoscere affatto la giornalista che l’ha firmata. Si tratterebbe dunque di ” un’intervista inventata di sana pianta“.

Nonostante ciò lei, che è una persona profondamente solare, non ha mai per davvero perso il suo luminoso sorriso ed è pronta ad ammaliare con la sua allegria e il suo vero talento i suoi tanti ammiratori sia come conduttrice sia come attrice. Nel frattempo regala loro tanti nuovi scatti anche in versione fashion and glamour. Divina!