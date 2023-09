Massimiliano Varrese, raptus improvviso spaventa tutti: “deve andare al reparto psichiatrico” | Caos al GF

Massimiliano Varrese perde il controllo all’interno del loft di Cinecittà: volano stracci nella notte sotto gli occhi increduli del pubblico.

L’attore capitolino Massimiliano Varrese ha da poco iniziato il suo percorso sotto le telecamere del “Grande Fratello”, ed sin dai primi giorni di permanenza nella Casa ha instaurato rapporti privilegiati con alcuni inquilini e compagni di avventura.

In particolare, con la stuzzicante Heidi Baci, la cui presenza ha galvanizzato tutti i maschi del reality. Massimiliano Varrese ha ben presto dichiarato il proprio interesse per la sales manager di origini bosniaco-albanesi, salvo ricevere un bruciante due di picche in diretta.

La 26enne si sarebbe infatti sentita pressata dalle incessanti attenzioni dell’uomo, e l’ha invitato a moderare il suo ardore. Nel corso dell’ultimo prime time, inoltre, i due sono stati convocati in Mystery Room per un confronto diretto, ed Heidi Baci ha rivelato al cospetto del pubblico e di Massimiliano stesso: “Non mi piaci“.

L’attore non ha accolto benissimo il rifiuto pubblico, ed ha in seguito ingaggiato un lite furibonda con Valentina Modini, schierata dalla parte di Heidi Baci. L’addetta stampa piemontese aveva sentenziato in diretta di aver recepito il corteggiamento di Varrese come molesto e soffocante, e quest’ultimo l’ha invitata a calibrare con attenzione il proprio linguaggio. Al termine del collegamento con lo studio di Alfonso Signorini, è arrivata la resa dei conti tra i due…

Massimiliano Varrese sbotta dopo la diretta del “Grande Fratello”

Massimiliano Varrese e Valentina Modini hanno cercato di chiarire le rispettive posizioni nel giardino del “Grande Fratello”, e la giovane concorrente si è scusata per aver espresso le proprie ragioni in modo troppo colorito.

L’attore, che aveva incassato malvolentieri il due di picche in diretta, ha perso le staffe, ed è sbottato: “Sai quante ragazze belle c’ho fuori da qua? Tu non c’hai manco idea!“. Il confronto è poi proseguito nella notte, ma gli utenti in rete si sono soffermati sull’emblematica uscita di Massimiliano Varrese, e molti di essi l’hanno giudicata decisamente “too much”. Un internauta ha infatti commentato: “Sicuramente hai la fila di ragazze… Ma per piacere! Dopo averti visto al ‘Grande Fratello’, pure le due fans che avevi sono scappate!“. Un altro ha rincarato la dose: “Sì… Al reparto di psichiatria!“.

La reazione di Valentina Modini

L’addetta stampa si è in seguito sfogata con il compagno Ciro Petrone, e ha riferito: “Per me non c’è bisogno di un confronto, mi sono spiegata più volte“.

Valentina Modini ha infine concluso: “Lui ieri sera è stato ferito nell’orgoglio, soprattutto quando ha visto che io rispondevo in maniera coerente. Quando ho detto quella frase, anche se un po’ mi dispiace, io mi sono sentita di dirla. Il fatto che lui abbia alzato la voce, adesso è passato in secondo piano“.