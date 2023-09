Anna Pettinelli ha sbottato e non si è risparmiata su Rudy: “mi sta proprio…” | Un fiume in piena

Anna Pettinelli, la coach ha sbottato su Rudy Zerbi. Lei come un vero e proprio fiume in piena.

Dopo una lunga assenza Anna Pettinelli è tornata a occupare il suo ruolo di insegnante di canto all’interno del padre di tutti i talent. Stiamo ovviamente parlando di Amici la cui prima puntata della nuova stagione è andata in in onda alle 14 su Canale 5 domenica 24 settembre 2023.

La speaker radiofonica è stata richiamata da Maria De Filippi in persona e lei non ha saputo dire di no, stimando tantissimo la conduttrice, nonché vera punta di diamante delle Reti Mediaset. Ora ha preso il posto che fino allo scorso anno è stato di Arisa che ha deciso di lasciare la scuola per avere più tempo per se stessa e la sua musica.

Ad affiancarla in tale ruolo la splendida Lorella Cuccarini e il suo acerrimo nemico Rudy Zerbi. Tra di loro non è mai scorso buon sangue. Non per nulla pure nel corso delle precedenti edizioni sono volati stracci tra di loro anche innanzi ai loro allievi che si sono trovati dunque in grande difficoltà in quei frangenti.

Anna Pettinelli un fiume in piena su Rudy Zerbi

Anche la vedova di Costanzo li aveva invitati a cercare di perdere meno la calma e di confrontarsi in maniera più serena. Fatto sta che entrambi possiedono caratterini niente male e decisamente fumantini che difficilmente li portano a contare fino a dieci prima di dire la loro se sono arrabbiati.

Oltre a ciò può anche essere che i due, come si dice a Roma, ” non si piglino”. Ed è un po’quello che sta accadendo ora come ora all’interno della Casa Più Spiata d’Italia tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Del resto non si può piacere sempre a tutti e risultare soprattutto simpatici. La speaker radiofonica come un fiume in piena sul collega.

“Mi sta proprio”, la sconcertante verità della coach di Amici

E Anna Pettinelli ha ammesso, aprendo non poco il rubinetto sul suo reale rapporto con Zerbi. “Perché la gente mi chiede se è vero che tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. E tu che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè, lui mi sta antipatico… Non c’è niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose… Siamo agli antipodi“.

Tuttavia queste dichiarazioni da parte della conduttrice radiofonica lei le ha date tempo fa. Per ora è presto per vedere se anche quest’anno i due metteranno in atto grandi litigate. Quel che è certo è che siamo innanzi a due grandissimi professionisti e che godono della massima stima di Maria De Filippi.