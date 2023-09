Anna Maria Barbera, la comica di Zelig finita nell’oblio: meritava molto di più | Fine indecente

Anna Maria barbera dopo il grande successo di Zelig è finita nell’oblio. Meritava molto di più, ma ecco cosa fa oggi.

C’era un tempo in cui Enrico Papi conduceva Matricole e Meteore, sicuramente qualcuno di voi che ci sta leggendo ricorderà questo programma. Papi in questo format ricordava tutti quelli che un tempo erano stati sulla cresta dell’onda per poi venire dimenticati completamente. Poi ovviamente lasciava spazio anche per le prime apparizioni dei famosissimi e molti altri servizi.

Ebbene Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, si sarebbe guadagnata il posto di diritto, all’interno del programma. Negli anni 2000 la donna ebbe un grande successo sul palco di Zelig dove interpretava Sconsy.

Il personaggio rappresentava una donna di mezza età, che voleva mostrarsi ancora straente e che parlava un italiano improbabile, prendendo spunto dai dialetti dell’estremo sud italiano. Insomma, una figura che ebbe un enorme successo. E poi? Poi una prima pausa, Amma Maria che si presenta sul palco totalmente diversa e molto dimagrita e poi l’oblio.

Un vero peccato, perchè considerando il talento della donna, meritava sicuramente molto di più e invece…. Ma adesso che fine ha fatto Anna Maria Barbera? Scopriamolo insieme.

Anna Maria Barbera completamente dimenticata

Purtroppo la conosciamo la legge dello spettacolo, purtroppo ci si dimentica facilmente delle persone e Anna Maria Barbera ne è un vivo esempio. Dopo il grande successo che l’ha portata dal palco di Zelig al cinema, adesso cosa fa la nostra Sconsolata? Siamo certi che per strada ancora in molti la riconosceranno, sicuramente con un velo di nostalgia.

Classe 62′ Anna Maria Barbera non ha solo un talento naturale ma ha studiato per recitare, consegnando il diploma a Firenze alla Bottega teatrale di Vittorio Gassman.

Cosa fa oggi Anna Maria Barbera

Sembra che dopo essersi allontanata sia dal grande che dal piccolo schermo, Anna Maria Barbera si sia dedicata al suo primo amore, il teatro. Nel 2019 ospite a Domenica In racconta di non aver vissuto un periodo molto semplice e nel 2022 è tornata a Zelig.

In una recente intervista, ha dichiarato apertamente che non ha visto il suo talento essere riconosciuto. Era imprigionata nel suo personaggio e per questo si è allontanata dalla TV tornando al teatro.