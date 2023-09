“Gianni Sperti e Tina Cipollari lo fanno sempre”: orribile retroscena spifferato da una ex dama

“Gianni Sperti e Tina Cipollari lo fanno sempre”, il retroscena che sconvolge. Lo ha raccontato una ex dama.

Ormai è quasi una ventina di giorni che ha iniziato ad andare in onda nel primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 la nuova e assai attesa stagione di Uomini e Donne. Fin dalla primissima puntata è stato chiaro a tutti che anche quest’anno sarà il Trono Over a tenere maggiormente banco.

Tra i grandi ritorni e le varie riconferme annoveriamo quello di Gemma Galgani che è la star del parterre da più di dieci anni, così come la bellissima Roberta Di Padua. Entrambe hanno già iniziato le loro prime frequentazioni. Aurora Tropea dopo aver litigato alla grande con la dama torinese ha messo in atto fortissime diatribe con Gianni Sperti.

Il ballerino è ormai da moltissimi anni uno degli affetti stabili del dating show, come lo è la divina Tina Cipollari. I due sono molto amici anche se non sempre si trovano d’accordo su alcuni fatti che avvengono in studio o durante le varie esterne. In ogni caso possiedono entrambi due caratteri molto forti e non si fanno mai problemi a dire quel che pensano.

Gianni Sperti e Tina Cipollari ” lo fanno sempre”

Tuttavia se nel corso dell’estate lui ci ha tenuto compagnia con il racconto delle sue vacanze sui Social, lei aveva fatto preoccupare, e nemmeno poco per la verità, i suoi tanti estimatori. Difatti girava voce che lei, dopo i vari cambiamenti, messi in atto all’interno delle Reti Mediaset da parte di Pier Silvio Berlusconi, lei potesse essere stata messa al bando dal programma.

Alla fine lei, stanca del chiacchiericcio che stava diventando decisamente molto incessante, ha deciso di intervenire su Instagram con un lungo e accorato post dove smentiva ogni cosa. E se nel corso della prima puntata sembrava che lei si volesse in qualche maniera trattenere, poi così non è stato. E ora una dama spiffera qualcosa che riguarda lei e Sperti. Qualcosa che loro ” fanno sempre”.

Ursula Bennardo spiffera tutto quanto

A parlare è l’ex dama Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta. Intervistata da Lollo Magazine ha dichiarato: ” Gli opinionisti, un po’ come i giudici, dovrebbero essere imparziali nei giudizi, dovrebbero giudicare l’accaduto singolarmente, non per passati regressi. Immagino, però, non sia facile; è, infatti, palese che ci siano antipatie e simpatie da parte loro. Per fortuna c’è Maria“.

Insomma, anche se con eleganza, la dama ha voluto mandare qualche frecciatina agli storici opinionisti del programma. Nelle sue parole c’è stato poi grande affetto per Queen Mary. Del resto se lei ha trovato l’amore e la fama è grazie a lei. Lei che da anni non si fa problemi a riprendere anche durante i partecipanti quando si comportano male.