Stefano De Martino, perché ha smesso di ballare: “non ero proprio…” | Un colpo al cuore

Stefano De Martino, la verità sul suo addio al ballo. ” Non ero proprio…”. I fan sono basiti.

Ne ha fatta davvero tanta di strada da quando, poco più che maggiorenne, ha fatto capolino nella scuola di Amici. Non vinse ma arrivò alla finale e si conquistò il quinto posto. Tuttavia da allora la fama non l’ha più abbandonato, così come il mondo del Gossip del quale è diventato uno dei massimi protagonisti nel nostro Paese.

E lo è diventato dopo la fine della sua storia d’amore con Emma Marrone e soprattutto quando si è fidanzato con Belen. Il loro amore si è concluso ancora una volta. I rispettivi fan sono senza parole. Lei ora fa coppia fissa con l’affascinante Elio e sui Social si trovano tantissime foto che li ritraggono insieme, uniti e felici.

Lui è stato pizzicato dai paparazzi di Chi in compagnia di una giovane e bellissima donna di none Martina. Se la showgirl argentina è fuori dalle Reti Mediaset, lui è attivo più che mai alla Rai. Ora è lanciatissimo come non mai come showman, per la verità non solo in TV ma anche a Teatro, che è un altro suo grande amore.

Stefano De Martino e il motivo che lo ha spinto a lasciare la danza

Si è goduto un’estate particolare ma comunque al massimo in compagnia degli amici, dei suoi familiari e del figlio Santiago che è la luce dei suoi occhi. Ha, insomma, ricaricato come si deve le pile, in vista di un anno lavorativo molto intenso dove non mancherà nemmeno la Moda. Del resto lui è pure un modello e un testimonial molto richiesto.

Fatto sta che da diverso tempo, come tra l’altro molti suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora hanno sottolineato, lui non balla più, perlomeno non in pubblico. Come mai? Certamente la sua scelta ha lasciato l’amaro in bocca a tantissime persone. E lui, in nome della sua schiettezza, ha spiegato la motivazione che c’è alla base di questa sua decisione.

“Non avevo…”, la sua confessione

“Non avevo la grazia di un’étoile. Siamo onesti: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accoro nessuno”, ha dichiarato il conduttore a Vanity Fair. Tra l’altro Stefano è anche tornato sull’argomento durante la sua ospitata a Belve, condotto dalla splendida Francesca Fagnani.

E qui ha ribadito il concetto già espresso al noto settimanale. In ogni caso la danza lo aiuta molto per mantenere i ritmi in TV e lui non la scorda comunque mai. Come massimo esempio in tale direzione ha citato Roberto Bolle mentre in linea generale Maria De Filippi con la quale ha tuttora uno splendido rapporto.