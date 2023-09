Ricordate Katia e Ascanio del Grande Fratello? Oggi stenterete a riconoscerli

Ricorderete sicuramente Katia e Ascanio del Grande Fratello, oggi, ad anni di distanza, sono completamente diversi di come li ricordavi.

È da poche settimane iniziato il Grande Fratello che quest’anno perde il Vip e accoglie sia personaggi dello spettacolo che persone comune che vorrebbero farsi conoscere grazie alla casa dalla porta rossa. Ma mentre incalzano le chiacchiere per questa nuova edizione, non sono in pochi a provare nostalgia per i personaggi del passato.

Non sono pochi i volti e le personalità che ancora oggi sono rimaste nel cuore dei telespettatori, che continuano a mantenere vivo l’interesse nei loro confronti.

Un esempio di tutto questo amore da parte del pubblico ce lo danno Katia e Ascanio, una delle coppie più longeve che si sono create proprio all’interno della casa, forse l’unica, ad occhio e croce, almeno per quello che riguarda le coppie note formatesi nel programma.

Katia e Ascanio hanno preso parte a una delle primissime edizioni del programma e si sono fatti subito apprezzare dai telespettatori. All’interno della casa si sono innamorati e a prescindere da ogni pronostico stanno ancora insieme dopo un matrimonio e 2 figli.

Come sono Katia e Ascanio oggi

Ai tempi del GF erano veramente giovanissimi e a vederli oggi sembra quesi impossibile riconoscerli, invece sono proprio loro. Era l’edizione del 2004 quando gli assidui del Grande Fratello li hanno conosciuti, lai aveva poco più di 20 anni e lui invece, di mestiere faceva il barman in un Bar importante di Milano.

Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, non una storia nata un po’ per la noia che regna all’interno della casa. Hanno vissuto momenti intensi dentro a quelle 4 mura e adesso si godono la loro bellissima famiglia, con i figli Matilda e Tancredi.

Non sono più dei ragazzini

Come ben si potrà immaginare non ci si trova più davanti a due ragazzi, ma a una coppia matura con 2 figli ormai adolescenti. Ascanio continua a dedicarsi al suo amato golf e dal 2004 è il presidente della Pga Professional’s Golfers Association.

Katia invece, molto attiva sui social, è un’influencer molto seguita e di tanto in tanto partecipa ai salotti TV più amati dal pubblico italiano.