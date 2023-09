Amici, primo allievo finisce nel tritacarne: “mi buttano fuori” | Passo falso beccato dalla produzione

Amici, il primo allievo rischia grosso. “Mi buttano fuori”. Il racconto dei fatti.

Il padre di tutti i talent è appena iniziato a già non mancano le prime gatte da pelare per Maria De Filippi. La conduttrice, tra le più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, è partita decisamente con il botto con la prima puntata, ricchissima di ospiti. Gli alunni scelti hanno preso posto al loro banco con tanto di maglia.

Ora chiaramente dovranno sudarsela e la strada per loro è in salita. Le sfide da affrontare per riuscire a meritarsi il fatto di far parte della prestigiosa scuola sono davvero tante. Chiaramente è già un bel punto di partenza aver superato i vari casting e ora essere lì a del programma. Tuttavia il sogno di tutti è quello di arrivare almeno alla fase serale.

Del resto quella, dati alla mano, è la più seguita in assoluto non solo dal grande pubblico ma pure dagli addetti ai lavori. La finalissima poi è il massimo anche perché c’è modo di esibirsi molto di più e quindi di mettere molto in luce le proprie qualità. In ogni caso se è splendido vincere anche solo il fatto di partecipare al talent aiuta tantissimo a crearsi una carriera.

Amici, ore di angoscia per un allievo

Tanti secondi classificati come per esempio Annalisa ed Elodie sono diventate delle vere e proprie star mentre Stefano De Martino che arrivò addirittura quinto è oggi lanciatissimo come showman non solo per il Piccolo Schermo ma pure in Teatro. Tuttavia ora un nuovo allievo, a pochissime ore dalla sua entrata in scena, rischia davvero molto grosso.

Forse per ingenuità o perché magari, complice la sua giovanissima età, visto che ha solo 18 anni, non si è reso conto di quello che faceva, o meglio, diceva. Eppure sa di essere entrato a far parte di un programma televisivo e che quindi può essere ripreso anche quando pensa di non esserlo. Ora vive ore di angoscia. ” Mi buttano fuori”, questa è il suo pensiero costante dopo il fattaccio. Di chi stiamo parlando?

Holy Francisco, ” il fenomeno della classe” contro Zerbi

Stiamo parlando del cantante Holy Francisco che ha come coach Anna Pettinelli che ha ripreso saldamente il suo posto di insegnante di canto dopo essersi presa una pausa. Il cantante ha offeso e preso in giro Rudy Zerbi che ovviamente non ha affatto gradito ” la sua trovata”. Prima di mostrare il video l’ex discografico ha dichiarato: “Abbiamo il premio fenomeno della classe“. E a quel punto è calato il gelo.

Che cosa è successo? In poche parole l’allievo nello scherzare con l’amico Matthew ha detto a voce mediamente alta: “A Rudy Zerbi gli faccio un c**o così“. Il tono era scherzoso, come lui stesso ha sottolineato, ma l’atteggiamento è stato risultato increscioso da parte dell’insegnante. Per Holy sono piovute sonore critiche sul Web e ora i telespettatori si chiedano se saranno presi seri provvedimenti.