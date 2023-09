Natalia Titova vuole far ballare il marito: il risultato è davvero ‘umiliante’ | Scena dell’altro mondo

Natalia Titova, la splendida ballerina vuole fare ballare il marito. Il risultato delude.

Si è fatta conoscere ad ampio raggio nel nostro Paese grazie alla sua partecipazione in qualità di ballerina professionista e di maestra a Ballando Con Le Stelle, il programma danzereccio di punta di Rai 1. Quando, dopo tanti anni, ha deciso di lasciarlo ha spezzato in men che non si dica i cuori dei suoi numerosi estimatori.

Tra l’altro è proprio lì, in pista, che, complice la danza, ha conosciuto il grande amore. Stiamo parlando dell’ affascinante Massimiliano Rosolino che è diventato sempre più un personaggio televisivo a tuttotondo. Non per nulla in passato ha anche rivestito con successo il ruolo di inviato.

Natalia invece, dopo aver lasciato la Corte di Milly Carlucci, è apparsa davvero molto di rado in TV. Se lo ha fatto è per qualche rapida intervista. Lei da tempo è super concentrata sul suo rapporto di coppia e sulle due figlie, frutto del suo immenso amore con il suo compagno. Le ragazzine, oltre a essere bellissime, sono due sportive come i loro celebri genitori.

Natalia Titova cerca di far ballare il marito

Dal punto di vista professionale Natalia non ha mai abbandonato la danza che rimane sempre e comunque il suo più grande amore. Non per nulla è attivissima con la sua scuola di ballo e tiene corsi e masterclass in giro per l’Italia. Di tutto ciò ci tiene costantemente aggiornati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui per la verità l’artista ci regala scatti che riguardano anche la sua vita privata come alcuni che la ritraggono in compagnia delle sue creature e con il suo Massimiliano. Ed ora un video che vede la coppia grande protagonista e condiviso sullo stesso Profilo Instagram della Titova. La donna cerca di far ballare il marito con il quale ha vinto Ballando. Tuttavia il risultato non è il massimo.

Il video che fa divertire anche se il risultato non è il massimo

Lei è scatenata, sorridente e super scattante. Suscita simpatia e sprizza allegria da tutti pori. Lui si sta divertendo un mondo anche se fatica e non poco a starle dietro, nonostante sia uno sportivo. Forse non conosce molto bene le coreografie o magari non si è più dedicato molto al ballo nell’ultimo periodo.

Gli utenti si sono molto divertiti nel notare questo siparietto e molti hanno consigliato in maniera simpatica a Rosolino di prendere ancora qualche lezione. In ogni caso la coppia mette in luce un affiatamento fortissimo oltre che una sana voglia di divertirsi e di mettersi in gioco. Chapeau!