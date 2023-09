La vita in diretta, spunta un cartello dietro le quinte: “Vietato fare…” | Alberto Matano lo mostra in esclusiva per la prima volta

La vita in diretta, spunta un cartello dietro le quinte. Vieta qualcosa. Ce lo mostra lo stesso Alberto Matano.

L’autunno è arrivato e già da diverse settimane i ragazzi e i i bimbi hanno ricominciato ad andare a scuola. Anche a lavoro si è ripreso il giusto ritmo. La nuova stagione televisiva 2023- 2024 ha presentato fin dal suo fischio d’inizio tante novità. Del resto negli scorsi mesi sono stati compiuti moltissimi cambiamenti sia in Rai sia in Mediaset.

Tuttavia moltissimi telespettatori sono stati felicissimi di appurare di poter seguire ancora al timone de La vita in diretta l’affascinante e carismatico Alberto Matano. Tra l’altro quest’anno il giornalista ha fatto loro una bella sorpresa. Stiamo parlando delle puntate speciali del sabato pomeriggio dove possiamo ammirare in studio anche la splendida Giulia Salemi.

Certamente la presenza della modella e influencer a uno dei programmi di maggior pinta dell’ Azienda di Viale Mazzini ha stupito i più visto che lei per tanto tempo è stata super presente a Mediaset. In particolare l’abbiamo vista negli ultimi anni alla Corte di Alfonso Signorini. Peccato che La vita in diretta nel giorno prefestivo non abbia battuto il programma rivale.

La vita in diretta, spunta un cartello di divieto dietro le quinte

Stiamo parlando di Verissimo, lo storico rotocalco di Canale 5, da una vita condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin. La conduttrice veneta stravince non solo la sfida con lui ma anche con la divina Mara Venier nel giorno festivo. In ogni caso Alberto dal lunedì al venerdì vince quasi sempre invece la sua battaglia a livello di share con Pomeriggio Cinque.

Quest’anno deve vedersela non più con Barbara D’Urso che lo ha condotto per ben quindici anni ma con Myrta Merlino che è approdata a Mediaset direttamente da La7. Ora però i suoi estimatori sono rimasti sorpresi dalla scelta del loro conduttore del cuore. Ha mostrato loro un cartello apparso dietro le quinte. Parla di divieto.

“Vietato fare rumori”, Alberto svela tutto quanto

” Vietato fare rumori“, si legge ben chiaro. E per rincarare la dose nella didascalia del post apparso sul Profilo Ufficiale Instagram della trasmissione si legge: ” La parola d’ordine dietro le quinte è silenzio“. Nel reel ammiriamo l’affascinante Alberto pronto per entrare in scena e accingersi poi a raggiugere la famosa tavola rotonda.

Tra i tanti like presenti non è sfuggito quello di Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia Salemi, che ha lavorato parecchio in Rai, sebbene anche lui, come la sua dolce metà, abbia collaborato tantissimo pure con Signorini soprattutto per quanto concerne il Grande Fratello. E chissà se anche per lui non si previsto un nuovo programma nell’Azienda di Viale Mazzini.