Ilary Blasi, l’orribile notizia le arriva addosso come un masso: per lei trema la terra sotto i piedi

Ilary Blasi, la notizia, davvero terribile, è arrivata. Per lei le cose si mettono davvero molto male.

Non ci può credere e ora sente di certo tremarle la terra sotto i piedi. E non parliamo dunque di una situazione alquanto piacevole. E non lo è nemmeno per una donna forte, coraggiosa e determinata come lei. Parliamo della splendida Ilary Blasi. Gli ultimi due anni sono stati indubbiamente per lei molto complessi e difficili da digerire.

Prima le voci, diventate sempre più forti e incessanti, che parlavano di una profonda crisi con l’allora ancora marito Francesco Totti, poi le smentite di lei a Verissimo, per poi lasciare tutti quanti sconvolti con il comunicato stampa che annunciava che l’amore era finito. Un matrimonio da favola con tre figli e poi il sentimento era svanito.

Lui ha iniziato una relazione con la bellissima Noemi Bocchi con la quale fa tuttora coppia fissa. E lei per diversi mesi è apparsa stanca e con il cuore a pezzi sui Social. Pian piano si è rialzata e ha ricominciato a far sognare i suoi numerosi fan. E se ce l’ha fatta è anche grazie all’amore dei suoi figli e del suo Bastian Muller.

Ilary Blasi, l’orribile notizia che le è piombata addosso

Con l’affascinante imprenditore tedesco ha trascorso la sua prima estate d’amore tra il mare e la montagna. I due ormai non si nascondono più e lui ha pure conosciuto i figli di lei con i quali va molto d’accordo. E ciò è chiaramente fonte di immensa gioia per la conduttrice romana, tra le più amate dagli italiani.

Italiani che la seguono con tanto affetto sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram, dove li strega con la sua bellezza e la sua fisicità da dieci e lode. E ora per loro, e soprattutto per i suoi estimatori più storici, c’è una brutta notizia. Parliamo pure di una terribile doccia fredda che li lascerà senza fiato. L’orribile notizia che è piombata addosso alla professionista.

Ora non ha più un contratto

In poche parole è accaduto quello che già si sussurrava che sarebbe potuto per l’appunto accadere e pure a stretto giro. Lei, la meravigliosa Ilary Blasi, ora come ora non sarebbe in possesso di un contratto con le Reti Mediaset dove ha lavorato per tanti anni ed è cresciuta professionalmente parlando.

E dunque nemmeno la sua datata amicizia con Silvia Toffanin, compagna dell’ Ad Pier Silvio Berlusconi, può aiutarla a mantenersi come un pilastro solido all’interno dell’ Azienda del Biscione. E nel corso della prima puntata della nuova stagione di Striscia è stata pure attapirata. Poco dopo Vanessa Incontrada e Alessandro Siani si sono augurati di vederla ben presto impegnata in una nuova conduzione.