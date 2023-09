“Non mi sculacciare così”: Heidi perde le staffe | Chi le ha messo le mani proprio lì

“Non mi sculacciare così”, la bellissima Heidi perde le staffe dentro la Casa. Chi le ha messo le mani lì.

La nuova e assai attesa stagione del padre di tutti i reality ha preso il via ufficialmente lunedì 11 settembre 2023 in prime time su Canale 5. I dati di ascolto hanno fatto ben sperare ma poi, con l’arrivo della grande fiction di Rai 1 e il grande ritorno di Imma Tataranni, Alfonso Signorini ha dovuto constatare un bel calo.

In ogni caso i telespettatori possono sempre seguire ad ogni ora del giorno della notte la vita all’interno della Casa Più Spiata d’Italia su Mediaset Infinity così come sui Social. Qui non mancano commenti, anche al vetriolo, sui concorrenti, così come la condivisione di clip di momenti particolarmente interessanti.

Ora a calamitare gran parte dell’attenzione su di se, in nome della sua lampante bellezza e ragguardevole fisicità, è la giovane Heidi. Lei piace tantissimo ai suoi colleghi. Il giovane macellaio Paolo pende praticamente dalle sue labbra e anche Vittorio non perde mai l’occasione di starle accanto e di parlarle.

Heidi, ha perso le staffe

Tuttavia, inutile negarlo, l’inquilino che ha dimostrato ben presto il suo vivo interesse nei suoi confronti è Massimiliano Varrese. La ragazza, pur rimanendo lusingata da ciò e trovandolo un uomo molto affascinante e interessante, ha dichiarato di non ricambiare e di vederlo addirittura come un padre.

I due si sono parlati e lui a quanto pare non l’ha affatto presa bene. E ciò spiace molto ad Heidi che si trova ora parecchio in difficoltà per tale situazione. Tanto più che lui sta litigando per questo motivo anche con altri concorrenti e inizia a isolarsi un po’ troppo. Fatto sta che mentre lei stava parlando ecco che le è arrivata una bella sculacciata. Chi le ha messo le mani proprio lì? Lei ha perso le staffe.

“Non mi sculacciare così”, la Baci ammonisce bonariamente la collega

Nessun uomo si è permesso ma è stata la splendida Letizia Petris con la quale la Baci ha legato decisamente molto. Le due si sono molto avvicinate e con quel gesto l’altra ha voluto farle uno scherzo, cogliendola di sorpresa. “Non mi sculacciare così”, ha esclamato la bionda che ha messo in mostra un fisico da urlo in tenuta sportiva.

La Baci si lamentava in quel momento del fatto che Massimiliano, dopo la diretta del lunedì, in piena notte, aveva urlato contro Valentina. La ragazza c’era rimasta molto male e si era messa a piangere. La ragazza sarebbe rea del fatto di avergli detto di aver voluto mettere con le spalle all’angolo Heidi con i suoi comportamenti. Ora si attende una nuova reazione dell’att0re.