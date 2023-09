Gerry Scotti ‘schiaffeggiato’ da Flavio Insinna: uno scontro così non si era mai visto prima

Il mitico Gerry Scotti, senza se e senza ma, “schiaffeggiato” da Flavio Insinna. Uno scontro pazzesco tra i due amatissimi professionisti.

Se parliamo di Gerry Scotti e di Flavio Insinna stiamo, per cosi dire, ” tirando in ballo” due immensi professionisti, nonché due volti televisivi molto amati dal grande pubblico italiano di ogni età. Il primo opera da tantissimi anni alle Reti Mediaset mentre il secondo alla Rai. Sono due eccellenti conduttori ma il secondo è pure uno stimatissimo attore sia per il Grande sia per il Piccolo Schermo.

Tuttavia anche Scotti ha svolto questa mansione per svariate serie TV come Finalmente Soli insieme a una strepitosa Maria Amelia Monti che svolgeva il ruolo di sua moglie. Inoltre lo vediamo spesso impegnato in spot pubblicitari. Insinna ha invece debuttato anche come scrittore. Fatto sta che pare che Flavio abbia dato “una sonora lezione” al collega.

Un collega che ha da poco smentito in maniera categorica la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. E per farlo ha scelto il salotto di Verissimo, dove ad accoglierlo c’era la divina Silvia Toffanin. Se il rumors è nato è perché settimane fa Gerry era stato immortalato in vari scatti in compagnia di Amadeus.

Gerry Scotti ” schiaffeggiato” da Flavio Insinna

I due stavano facendo colazione e le loro fotografie le hanno condivise loro stessi sui Social. Da lì i fan, e per la verità pure tanti loro celebri e stimati colleghi, hanno iniziato a dire e a ipotizzare che Scotti potesse affiancare sul rinomato palco del Teatro Ariston il buon Sebastiani. Così, a quanto pare, non sarà.

Flavio, dal canto suo, ha abbandonato, per l’immenso dispiacere dei suoi numerosissimi fan, la conduzione de L’Eredità dopo che l’ha condotto per tantissimi anni. L’annuncio ufficiale fatto per sua bocca ha messo in luce una grande commozione nel suo cuore. Tuttavia ora lui è sempre più lanciato come attore. Ed è in tale veste che ha ” schiaffeggiato” il collega.

La fiction ha battuto l’intrattenimento

Domenica sera, parliamo del 24 settembre 2023, è andato in onda in prime time su Rai 1 il film per la TV La Stoccata Vincente che oltre a Insinna vedeva tra gli indiscussi protagonisti il giovane e bravissimo Alessio Vassallo. Scotti invece è andato in onda su Canale 5 con un’edizione serale e speciale del suo Caduta Libera.

Fatto sta che il buon Gerry è stato stracciato a livello di ascolti. Difatti la serie è stata seguita da 2 milioni e 765mila spettatori con uno share del 17, 5% mentre il quiz ha appassionato 1 milione è 848mila italiani con una percentuale di share del 12, 8%. Insomma, ancora una volta, la fiction batte l’intrattenimento.