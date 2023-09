Alessandra Celentano ‘schifata’ da tutti: purtroppo per lei si mette male ad Amici | Anche Maria se n’è accorta

Momentaccio per Alessandra Celentano. Ad Amici le cose non le vanno bene. Pure Maria lo ha notato.

Il padre di tutti i talent, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori, è finalmente tornato con la sua nuova edizione. Ci fa compagnia ora la domenica pomeriggio alle 14 poco prima di cedere la linea a Verissimo e alla splendida Silvia Toffanin. Ancora una volta sono tantissimi i giovani talenti pronti a stregarci con la loro arte.

E nel corso della prima puntata, decisamente ricca di ospiti, Alessandra Celentano, storica insegnante della prestigiosa scuola, ha subito il suo primo grande ed evidente smacco. La delusione in lei è stata grande anche perché la doccia fredda, del resto solo così si deve vedere. era del tutto inaspettata.

E anche Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del programma, se ne è accorta. Grande è stato pure per la verità pure lo sgomento da parte dei numerosi telespettatori che poi amano commentare ogni episodio sui Social. Fatto sta che ora lei non può farci nulla se non sperare che le cose possano cambiare.

Alessandra Celentano ” schifata” ad Amici

Certo, non deve essere per niente facile per un’immensa professionista come lei, con un curriculum alla spalle di massimo rispetto e tanta gavetta, vedersi, senza se e senza ma, ” schifata” all’interno di quel programma nel quale opera da tempo e pure con tanto successo. Tra l’altro lo scorso anno è stata lei la coach di Isobel che sta diventando una vera stella.

La ragazza difatti ha dimostrato ben presto, soprattutto nel corso della finalissima della scorsa edizione, di essere non solo molto versatile nella danza ma anche di essere molto brava a cantare e a recitare. Inoltre è anche un vero talento nella conduzione. Fatto sta che ora per la sua adorata maestra è arrivata una delusione fortissima. Che cosa le è successo?

Non l’hanno scelta, la delusione è palpabile anche da Maria

In poche parole la nipote del mitico Molleggiato non è stata scelta nemmeno da un ballerino per ora da lei selezionato per far parte della prestigiosa scuola. Difatti a lei le hanno preferito Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo che sono entrati nel team dei professori da poco tempo. Ciò le ha lasciato il classico amaro in bocca e grande è stata la sua delusione.

Se ne è accorta anche la vedova Costanzo che lo ha pure sottolineato nel corso della seguitissima puntata. In ogni caso il programma è appena iniziato e i suoi numerosi estimatori sono certi che ben presto arriveranno grandi soddisfazioni per lei. Lei che è un’insegnante molto severa ma che ha saputo scoprire vere stella della danza come la divina Anbeta.